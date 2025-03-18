"Прекратили бомбардировки": как Украина глушит управляемые бомбы России, — Forbes

КАБ и УМПК являются большой проблемой для Сил обороны Украины, но их эффективность сильно упала благодаря новым системам подавления, особенно в Запорожье и Харькове.

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Украинские военные научились подавлять российские планирующие авиационные бомбы с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Издание Forbes выяснило и сообщило, как именно это происходит.

Истребители ВВС России ежедневно сбрасывают около сотни планирующих бомб, чтобы атаковать Силы обороны Украины рядом с линией фронта. Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) или обычные бомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) могут пролетать более 40 км благодаря раскладным крыльям. Они достают даже до Харькова и Запорожья.

В 2024 году Украине нечем было с ними бороться, но теперь, по информации Forbes, разработаны контрмеры. И некоторые из них чрезвычайно эффективны. Недавно стало известно, что ВСУ научились противодействовать российским КАБ, ведь бомбы стали почти бесполезными.

Например, секретное подразделение "Ночной дозор" разработала станцию радиоэлектронного подавления Lima, которая мешает летать планирующим бомбам РФ. Как рассказал представитель "Ночного дозора" Нарек Казарян, Lima не просто излучает радиоэлектронный "шум", как большинство средств РЭБ, но создает "цифровые помехи". Новая система комбинирует традиционное подавление сигналов, спуфинг (подмену координат), а также кибератаку на навигационный приемник.

"После развертывания системы РЭБ точность атак бомбами сначала снизилась, а затем, осознав неэффективность данного способа поражения и невозможность достижения цели, противник вообще прекратил бомбардировку областных центров", — заявил Нарек Казарян.

Российский самолет сбросил КАБ-500 Фото: Министерство обороны РФ

Он добавил, что именно из-за Lima сократились удары планирующих бомб в некоторых районах. Подобные комплексы, разработанные другими украинскими командами, могли снизить эффективность КАБ и УМПК в других частях Украины, включая Покровск. Из-за новых методов подавления российские управляемые бомбы иногда просто не долетали до подконтрольных Киеву частей Украины, падая в России и на оккупированных территориях.

Планирующие бомбардировки наносят большой ущерб, если им не мешать. Затем российская пехота идет в наступление, добивая оставшихся защитников. Такая тактика помогла ВС РФ захватить Авдеевку и значительно продвинуться к Покровску. Но в феврале удары бомб перестали быть такими эффективными. Отчасти, именно поэтому ВСУ удерживают Покровск.

Из-за подавления россияне пытались перевести управляемые со спутников боеприпасы, в том числе "Шахеды" на новые частоты, а также добавляли CRPA-антенны — до 12 вместо обычных четырех. Но инженеры "Ночного дозора" изучили обломки и модифицировали оборудование, а также план его размещения на местности.

Lima не покрывает всю линию фронта, не говоря уже о всей Украине, ведь для этого потребуется гораздо больше систем. Если правительство решит развернуть больше таких средств РЭБ, то инженеры могут собрать 300 систем в месяц.

"Век божественных УМПК оказался недолог", — прокомментировал российский Telegram-канал Fighterbomber, который ведет летчик Вооруженных сил РФ Илья Туманов. В другом посте от 3 марта он признал, что уже почти год количество успешных попаданий сократилось с 75% до 10%.

Автор считает, что теперь все важные цели в Украине будут защищены средствами РЭБ. Чтобы поразить один объект, ВС РФ может потребоваться 8 или даже 16 планирующих бомб. Сами по себе КАБ и УМПК не так уж дороги по меркам военной техники (около 25 000 долларов), но вот самолеты, которые их сбрасывают, гораздо ценнее. Каждый вылет — это риск, ведь с начала полномасштабной войны Россия уже потеряла 120 бомбардировщиков линейки Су.

В феврале OSINT-наблюдатели заметили, что эффективность бомб с УМПК снизилась из-за РЭБ Украины. На это указывают сведения с фронта и статистика поражения.

Однако 14 марта Россия ударила КАБ по Херсону. Бомба упала в центре города, в результате пострадали два человека, повреждены автомобили, медучреждение, офисные помещения и магазины.