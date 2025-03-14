Россияне ударили авиабомбой по центру Херсона: много повреждений, есть раненые (фото, видео)

Минно-взрывные травмы получили 50-летняя женщина и 23-летний мужчина. В результате удара повреждены жилые дома, медучреждение, много автомобилей. Одна из машин загорелась.

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В результате атаки России на Херсон управляемой авиационной бомбой 14 марта пострадал 23-летний мужчина. Оккупанты сбросили КАБ на центр города, повреждения получили автомобили, медучреждение, офисные помещения и магазины, сообщил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Управляемой авиабомбой в рабочее время по центру Херсона. Так российские террористы поздравили нас с Днем добровольца Украины", — прокомментировал удар глава МВА.

В результате удара были повреждены и загорелись частные автомобили и служебный транспорт городской администрации, сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям тушили пожар. Также повреждения получили соседние магазины, офисы, медучреждение, в зданиях ударной волной и обломками выбило окна.

Ударом КАБ россияне повредили здания в центре Херсона Фото: Национальная полиция Спасатели ликвидировали пожар в центре Херсона после российского удара Фото: ГСЧС

"К счастью, обошлось без жертв", — отметил Роман Мрочко.

Медики оказали раненым помощь. По словам главы МВА, минно-взрывную травму получил 23-летний парень.

В 15:32 Роман Мрочко сообщал об авиационной разведке противника в центре Херсона и вероятности повторной атаки.

В ГСЧС Украины по состоянию на 16:00 сообщали, что ликвидировали возгорание.

"Спасатели укротили пламя и проверили территорию, чтобы обезопасить людей", — рассказали в службе.

Он авиационного удара по центру Херсона загорелся автомобиль Фото: ГСЧС

В Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области в 17:18 доложили, что вражеский удар КАБом по центру Херсона состоялся около 14:00.

По информации правоохранителей, за медицинской помощью обратились двое жителей города. У мужчины 23 лет медики диагностировали взрывную травму, осколочные ранения спины и предплечья. Также минно-взрывную травму получила 50-летняя женщина.

"В результате взрыва в Центральном районе областного центра повреждены пять многоквартирных домов, здания медицинского учреждения, бизнес-центра, клинической больницы, десять автомобилей", — рассказали в пресс-службе полиции.

Напомним, вечером 13 марта ВС РФ массированно атаковали Харьков ударными беспилотниками. В разных районах города зафиксировали 4 попадания. Самый молодой пострадавший — 11-месячный мальчик.

В ГСЧС Украины 13 марта сообщили о спасении женщины, которая провела почти сутки под завалами после авиаудара РФ в Константиновке в Донецкой области.