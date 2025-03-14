Росіяни вдарили авіабомбою по центру Херсона: багато пошкоджень, є поранені (фото, відео)

Мінно-вибухові травми отримали 50-річна жінка і 23-річний чоловік. Внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, медзаклад, багато автомобілів. Одна з автівок загорілася.

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Внаслідок атаки Росії на Херсон керованою авіаційною бомбою 14 березня постраждав 23-річний чоловік. Окупанти скинули КАБ на центр міста, пошкоджень зазнали автомобілі, медзаклад, офісні приміщення та магазини, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Керованою авіабомбою в робочий час по центру Херсона. Так російські терористи привітали нас з Днем добровольця України", — прокоментував удар голова МВА.

Внаслідок удару були пошкоджені та загорілися приватні автівки та службовий транспорт міської адміністрації, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій гасили пожежу. Також пошкоджень зазнали сусідні магазини, офіси, медзаклад, в будівлях ударною хвилею та уламками вибило вікна.

Ударом КАБ росіяни пошкодили будівлі в центрі Херсона Фото: Національна поліція Рятувальники ліквідували пожежу в центрі Херсона після російського удару Фото: ДСНС

"На щастя, обійшлося без жертв", — зазначив Роман Мрочко.

Медики надали пораненим допомогу. За словами голови МВА, мінно-вибухову травму отримав 23-річний хлопець.

О 15:32 Роман Мрочко повідомляв про авіаційну розвідку противника в центрі Херсона та ймовірність повторної атаки.

В ДСНС України станом на 16:00 повідомляли, що ліквідували загоряння.

"Рятувальники приборкали полум'я та перевірили територію, аби убезпечити людей", — розповіли в службі.

Він авіаційного удару по центру Херсона загорівся автомобіль Фото: ДСНС

У Головному управлінні Національної поліції в Херсонській області о 17:18 доповіли, що ворожий удар КАБом по середмістю Херсона відбувся близько 14:00.

За інформацією правоохоронців, по медичну допомогу звернулися двоє мешканців міста. У чоловіка 23 років медики діагностували вибухову травму, осколкові поранення спини та передпліччя. Також мінно-вибухову травму дістала 50-річна жінка.

"Внаслідок вибуху в Центральному районі обласного центру пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків, будівлі медичного закладу, бізнес-центру, клінічної лікарні, десять автомобілів", — розповіли в пресслужбі поліції.

Нагадаємо, ввечері 13 березня ЗС РФ масовано атакували Харків ударними безпілотниками. В різних районах міста зафіксували 4 влучання. Наймолодший постраждалий — 11-місячний хлопчик.

В ДСНС України 13 березня повідомили про порятунок жінки, яка провела майже добу під завалами після авіаудару РФ до Костянтинівці в Донецькій області.