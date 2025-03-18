"Припинили бомбардування": як Україна глушить керовані бомби Росії, — Forbes

КАБ і УМПК є великою проблемою для Сил оборони України, але їхня ефективність сильно впала завдяки новим системам придушення, особливо в Запоріжжі та Харкові.

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Українські військові навчилися придушувати російські авіаційні бомби, що планують, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Видання Forbes з'ясувало і повідомило, як саме це відбувається.

Винищувачі ВПС Росії щодня скидають приблизно сотню планувальних бомб, щоб атакувати Сили оборони України поруч із лінією фронту. Кориговані авіаційні бомби (КАБ) або звичайні бомби з уніфікованим модулем планування і корекції (УМПК) можуть пролітати понад 40 км завдяки розкладним крилам. Вони дістають навіть до Харкова та Запоріжжя.

У 2024 році Україні нічим було з ними боротися, але тепер, за інформацією Forbes, розроблено контрзаходи. І деякі з них надзвичайно ефективні. Нещодавно стало відомо, що ЗСУ навчилися протидіяти російським КАБ, адже бомби стали майже марними.

Наприклад, секретний підрозділ "Нічна варта" розробив станцію радіоелектронного придушення Lima, яка заважає літати планувальним бомбам РФ. Як розповів представник "Нічного дозору" Нарек Казарян, Lima не просто випромінює радіоелектронний "шум", як більшість засобів РЕБ, а створює "цифрові перешкоди". Нова система комбінує традиційне придушення сигналів, спуфінг (підміну координат), а також кібератаку на навігаційний приймач.

"Після розгортання системи РЕБ точність атак бомбами спочатку знизилася, а потім, усвідомивши неефективність цього способу ураження і неможливість досягнення мети, противник взагалі припинив бомбардування обласних центрів", — заявив Нарек Казарян.

Російський літак скинув КАБ-500 Фото: Міноборони РФ

Він додав, що саме через Lima скоротилися удари планувальних бомб у деяких районах. Подібні комплекси, розроблені іншими українськими командами, могли знизити ефективність КАБ і УМПК в інших частинах України, включно з Покровськом. Через нові методи придушення російські керовані бомби іноді просто не долітали до підконтрольних Києву частин України, падаючи в Росії і на окупованих територіях.

Плановані бомбардування завдають великої шкоди, якщо їм не заважати. Потім російська піхота йде в наступ, добиваючи захисників, що залишилися. Така тактика допомогла ЗС РФ захопити Авдіївку і значно просунутися до Покровська. Але в лютому удари бомб перестали бути такими ефективними. Почасти, саме тому ЗСУ утримують Покровськ.

Через придушення росіяни намагалися перевести керовані із супутників боєприпаси, зокрема "Шахеди", на нові частоти, а також додавали CRPA-антени — до 12 замість звичайних чотирьох. Але інженери "Нічної варти" вивчили уламки і модифікували обладнання, а також план його розміщення на місцевості.

Lima не покриває всю лінію фронту, не кажучи вже про всю Україну, адже для цього потрібно набагато більше систем. Якщо уряд вирішить розгорнути більше таких засобів РЕБ, то інженери можуть зібрати 300 систем на місяць.

"Вік божественних УМПК виявився недовгим", — прокоментував російський Telegram-канал Fighterbomber, який веде льотчик Збройних сил РФ Ілля Туманов. В іншому пості від 3 березня він визнав, що вже майже рік кількість успішних влучань скоротилася із 75% до 10%.

Автор вважає, що тепер усі важливі цілі в Україні будуть захищені засобами РЕБ. Щоб вразити один об'єкт, ЗС РФ може знадобитися 8 або навіть 16 планувальних бомб. Самі собою КАБ і УМПК не такі вже й дорогі за мірками військової техніки (майже 25 000 доларів), але ось літаки, які їх скидають, набагато цінніші. Кожен виліт — це ризик, адже з початку повномасштабної війни Росія вже втратила 120 бомбардувальників лінійки Су.

У лютому OSINT-спостерігачі помітили, що ефективність бомб з УМПК знизилася через РЕБ України. На це вказують відомості з фронту і статистика ураження.

Однак 14 березня Росія вдарила КАБ по Херсону. Бомба впала в центрі міста, унаслідок цього постраждали двоє людей, пошкоджено автомобілі, медустанову, офісні приміщення та магазини.