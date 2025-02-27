Б'ють повз ціль: славнозвісні російські КАБи різко втратили ефективність, — OSINT

На думку західних спостерігачів, зниження ефективності авіабомб з УМПК зумовлене розвитком мережі української РЕБ. Причому наводити бомби на ціль російським супутникам заважають і власні системи радіоелектронної боротьби.

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З 2025 року російська авіація стикається із серйозними проблемами у використанні керованих авіаційних бомб (КАБ) з модулем планування і корекції (УМПК). Ці боєприпаси, які раніше вважалися одним із найважливіших інструментів повітряної війни, раптово втратили свою перевагу. Про це пишуть західні OSINT-спостерігачі.

Повідомлення, що відомості з фронту і внутрішні звіти свідчать про різке зниження їхньої ефективності, ставить під загрозу російську стратегію застосування авіації в конфлікті з Україною.

На початку широкомасштабного застосування КАБів російська авіація покладалася на ці боєприпаси як на спосіб мінімізувати ризики для льотчиків і знищувати цілі з високою точністю, використовуючи наведення за супутниковими координатами. Однак із розвитком радіоелектронної боротьби (РЕБ) ситуація кардинально змінилася.

На передовій з'явилася щільна мережа українських систем РЕБ, що працюють у різних діапазонах. Тепер сигнали супутникової корекції GPS і ГЛОНАСС пригнічуються практично в реальному часі, а перешкоди поширюються не тільки на лінію фронту, а й на глибину десятків кілометрів. У результаті точність російських авіабомб з УМПК різко знизилася.

Крім того, додаткову складність створюють і російські системи РЕБ, які також впливають на роботу супутникових каналів. У результаті пілоти змушені скидати бомби "навмання", а реальні влучання все частіше залежать не від точності боєприпасів, а від щільності ударів.

Зниження ефективності КАБів замовчується

Російське джерело Fighterbomber каже, що ефективність керованих бомб останнім часом різко впала через широко поширені перешкоди з обох боків, а українські контрзаходи зробили марними коригування із супутника. За його словами, бомби тепер часто не влучають у ціль, але ця проблема замовчується, як це часто буває в Росії, щоб зберегти позитивні звіти.

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У підсумку російському командуванню довелося розглядати альтернативні способи підвищення точності. Наприклад, обговорюються можливі рішення, включно з використанням одразу кількох бомб на одну ціль — восьми або більше. Західні аналітики вважають, що такий метод нагадує тактику килимових бомбардувань, коли ймовірність влучання підвищується шляхом масового скидання боєприпасів.

Тим часом ситуацію можуть змінити нові рішення: розвиток систем лазерного наведення з підсвічуванням від БпЛА, поліпшення систем інерціального наведення для зниження залежності від супутникових сигналів, або ж розроблення нових методів передавання даних, що дають змогу боєприпасам коригувати траєкторію без зовнішніх перешкод.

Нагадаємо, за словами глави російського "Центру аналізу стратегій і технологій" Руслана Пухова, класичні стратегії ведення війни в сучасних реаліях стають неефективними. Тому Збройні сили РФ роблять ставку на безпілотні системи, ракети та керовані авіаційні бомби.