Бьют мимо цели: хваленые российские КАБы резко потеряли эффективность, — OSINT

По мнению западных наблюдателей, снижение эффективности авиабомб с УМПК обусловлено развитием сети украинской РЭБ. Причем наводить бомбы на цель российским спутникам мешают и собственные системы радиоэлектронной борьбы.

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С 2025 года российская авиация сталкивается с серьезными проблемами в использовании управляемых авиационных бомб (КАБ) с модулем планирования и коррекции (УМПК). Эти боеприпасы, ранее считавшиеся одним из важнейших инструментов воздушной войны, внезапно утратили свое преимущество. Об этом пишут западные OSINT-наблюдатели.

Сообщения, что сведения с фронта и внутренние отчеты свидетельствуют о резком снижении их эффективности, что ставит под угрозу российскую стратегию применения авиации в конфликте с Украиной.

В начале широкомасштабного применения КАБов российская авиация полагалась на эти боеприпасы как на способ минимизировать риски для летчиков и уничтожать цели с высокой точностью, используя наведение по спутниковым координатам. Однако с развитием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ситуация кардинально изменилась.

На передовой появилась плотная сеть украинских систем РЭБ, работающих в разных диапазонах. Теперь сигналы спутниковой коррекции GPS и ГЛОНАСС подавляются практически в реальном времени, а помехи распространяются не только на линию фронта, но и на глубину десятков километров. В результате точность российских авиабомб с УМПК резко снизилась.

Кроме того, дополнительную сложность создают и российские системы РЭБ, которые также оказывают влияние на работу спутниковых каналов. В результате пилоты вынуждены сбрасывать бомбы "наугад", а реальные попадания все чаще зависят не от точности боеприпасов, а от плотности ударов.

Снижение эффективности КАБов умалчивается

Российский источник Fighterbomber говорит, что эффективность управляемых бомб в последнее время резко упала из-за широко распространенных помех с обеих сторон, а украинские контрмеры сделали бесполезными корректировки со спутника. По его словам, бомбы теперь часто не попадают в цель, но эта проблема умалчивается, как это часто бывает в России, чтобы сохранить позитивные отчеты.

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В итоге российскому командованию пришлось рассматривать альтернативные способы повышения точности. Например, обсуждаются возможные решения, включая использование сразу нескольких бомб на одну цель – восьми или больше. Западные аналитики считают, что такой метод напоминает тактику ковровых бомбардировок, когда вероятность попадания повышается за счет массового сброса боеприпасов.

Между тем ситуацию могут изменить новые решения: развитие систем лазерного наведения с подсветкой от БПЛА, улучшение систем инерциального наведения для снижения зависимости от спутниковых сигналов, или же разработка новых методов передачи данных, позволяющих боеприпасам корректировать траекторию без внешних помех.

Напомним, по словам главы российского "Центра анализа стратегий и технологий" Руслана Пухова, классические стратегии ведения войны в современных реалиях становятся неэффективными. Поэтому Вооруженные силы РФ делают ставку на беспилотные системы, ракеты и управляемые авиационные бомбы.