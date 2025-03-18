"Дуже бояться міських боїв": у ДПСУ показали Покровськ і розкрили тактику РФ (фото, відео)

Покровськ — місто, де знищується життя. За місяць ЗС РФ практично не просунулись, а українські "пташки" долітають до цілей з 3-4 спроби, бо фіксують іншу техніку дорогою. Руїна, на яку перетворилася домівка багатьох сімей, досі стоїть зусиллями Сил оборони.

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Захисники показали, як нині виглядає місто Покровськ у Донецькій області, яке намагаються захопити українські окупанти. Фото 18 березня опублікували у Державній прикордонній службі України.

Так Покровськ виглядає зараз, оборона міста триває Фото: ДПСУ

"Колись сповнене життя місто перетворюється на руїни. Розбиті будинки, випалені стіни, сліди ворожих ударів — таку реальність Росія приносить українським містам. Та попри все, прикордонники продовжують тримати оборону й допомагати тим, хто залишився", — зауважила пресслужба.

Також у ДПСУ опублікували відео з Покровська, у якому поспілкувалися з воїнами, які обороняють місто. Цей напрямок — один з пріоритетів для ЗС РФ, але їхнє просування там зупинилося.

Бійці ДПСУ про оборону Покровська

Одна з головних загроз — FPV-дрони, і здебільшого вони цілять у цивільний транспорт. На під’їзді до Покровська так стоїть вантажівка, яку ворог перетворив на обпалений брухт.

"На жаль, від цього цивільне населення дуже страждає. Бо б’ють, не розбираються і не перебирають. Військові, не військові — б’ють все, що рухається", — розповів прикордонник з позивним "Джексон".

З його слів, основна мета РФ — відрізати місто від логістичних шляхів, взяти його в кільце і захопити повністю без міських боїв.

"Вони дуже бояться міських боїв", — підкреслив захисник.

Так Покровськ виглядає зараз, оборона міста триває Фото: ДПСУ

У місті вже сформувалося "кладовище" уражених цивільних машин, які відтягують з дороги й кидають на узбіччі. Поки військові проводять екскурсію містом-привидом, на тлі постійно лунають вибухи. В певний момент групі доводиться швидко забігти у під’їзд, щоб сховатись від небезпеки.

Прикордонник "Тренер" поділився, що за місяць його роботи на цьому напрямку окупанти не просунулись і на 50 метрів, не забравши жодної позиції. Стрілкових боїв "практично немає", головну роль грають БПЛА, розвідка і коригування артилерії. Однак основний засіб — це все ж піхота, адже де є вона — там українська територія.

Росія вдається до м’ясних штурмів. Що більше ворог пускає людей, то більше оборонці запускають дронів. Україна при цьому витрачає гроші, а країна-агресорка — живу силу.

Загарбники пересуваються по 1-2 людини, дистанція між ними — 50-100 метрів. Артилерія по такій цілі не хоче бити, бо це "зайва витрата боєприпасу". Тому підключаються оператори БПЛА. Як тільки бійці накопичуються, по них починають працювати.

Так Покровськ виглядає зараз, оборона міста триває Фото: ДПСУ

Ситуація у Покровську — динамічна. Оператори БПЛА отримують різноманітні завдання — САУ, танки, гармати, розрахунки пілотів дронів, засоби зв’язку й РЕБ, навіть штурмові групи.

"Ми коли перший день сюди заїхали й почали працювати, ми просто не могли долетіти до запланованої цілі. Просто не могли долетіти. Тому що ти летиш — раз, ціль, відпрацював. Повернувся назад, зарядився, пролетів її й далі летиш — о, знову ціль, знову відпрацював. І так постійно майже", — згадав "Тренер".

З його слів, і нині трапляються такі випадки. "Пташки" добираються до запланованих цілей на 3-4 заліт. Прикордонник підкреслив, що стільки артилерії раніше ніколи не бачив в одній посадці, може стояти по 4 гаубиці на кілометр відстані.

У ДПСУ повідомили, що місто спорожніло, навіть якщо порівнювати з тим, як було кілька місяців тому. Навіть будинки у центрі — розбомблені та обгорілі. Води, світла й магазинів з продуктами немає. Аптеки й поліклініка не працюють. Однак у Покровську досі залишаються люди, які не хочуть евакуюватись.

Так Покровськ виглядає зараз, оборона міста триває Фото: ДПСУ

"Тут кипіло життя. Тут лунав дитячий сміх. Тут зранку чоловіки, жінки йшли на роботу, ввечері вони з пакунками йшли додому, несли якісь додому для дітей смаколики", — розповів "Варяг".

З його слів, те, на що перетворився Покровськ, викликає у першу чергу ненависть. До усіх причетних — від самого верху до низу, від тих, хто ухвалює рішення і вважає це досягненням. Прикордонник поділився, що йому хочеться завдати ворогу втрат, бо у кожній з квартир обпалених будинків колись було життя і воно просто знищується.

Нагадаємо, в ОТУ "Харків" повідомили, що український снайпер знищив розвідувальний дрон за допомогою гвинтівки калібру .308. Воїну знадобилося лише кілька пострілів, щоб ліквідувати російський "мавік".

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