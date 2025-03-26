Проїхала усього 300 км: новітню Tesla Model Y Juniper уже встигли розбити в ДТП (фото)

Перший електромобіль Tesla Model Y Juniper розбили в Техасі. На момент ДТП кросовер проїхав усього 317 км.

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Нова Tesla Model Y Juniper зовсім недавно надійшла у виробництво, а перше авто вже встигли розбити. ДТП сталася у США, повідомляє сайт Autoevolution.

В авто пошкоджені крило, двері та бампер Фото: Copart

Електрокросовер Tesla Model Y 2025 потрапив у аварію в Техасі. За однією версією, це було демонстраційне авто з шоуруму Tesla, за іншою – його таки встигли продати. У будь-якому випадку електрокар експлуатували мало, адже його пробіг становить усього 317 км. Модель тільки вийшла на американський ринок.

Електрокар продадуть на Copart Фото: Copart

Судячи з фото, нова Tesla Model Y врізалася передньою правою частиною. В електрокара пошкоджені крило та двері, відсутні колесо і дзеркало.

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Утім, подушки безпеки в салоні не спрацювали. Електромобіль Tesla Model Y вмикається і частина його систем працює. Невдовзі "биток" Tesla продадуть на аукціоні Copart.

Подушки безпеки не спрацювали Фото: Copart

Нагадаємо, що нова Tesla Model Y змінилася зовні, а в салоні замінили кермо та сидіння, встановили екран для задніх пасажирів і покращили шумоізоляцію. Завдяки покращеній аеродинаміці запас ходу електрокара зріс і сягнув 551 км.

Раніше Фокус розповідав, що попит на електромобілі Tesla різко обвалився у 2025 році.

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