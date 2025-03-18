Протаранив стіну та збив "дитину": автопілот Tesla провалив прості тести (відео)

Автопілот Tesla Model Y не найкращим чином проявив себе в простих тестах. Система не змогла розпізнати манекен пішохода та стіну із зображенням дороги.

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Автопілот Tesla розпізнає далеко не всі перешкоди на дорозі та може спричинити серйозні ДТП. Про це свідчать результати тесту систем напівавтономного руху, який провів американський блогер Марк Робер. Відео випробувань він опублікував на своєму Youtube-каналі.

У тесті взяли участь електромобіль Tesla Model Y та кросовер Lexus RX. На відміну від американського електрокара, японська модель оснащена експериментальним лідаром (лазерним дальноміром). Натомість автопілот Tesla покладається на камери і датчики.

Обидва авто розпізнали манекен дитини-пішохода на дорозі, проте Lexus RX вчасно загальмував, а от Tesla Model Y не зреагувала і збила його. А під час імітації туману та дощу електрокар взагалі не помітив манекен.

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Фінальним випробуванням стала стіна із зображенням дороги. Лідар Lexus RX одразу розпізнав як перешкоду, а от камери Tesla ідентифікували її як продовження траси і електромобіль врізався в стіну.

Як відомо, автопілот Tesla став причиною масштабного розслідування в США, адже саме цю систему звинуватили в причетності до сотень ДТП із постраждалими та загиблими.

Також Фокус розповідав, що продажі Tesla в 2025 році продемонстрували стрімке падіння по всьому світу.