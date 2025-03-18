Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)

Автопилот Tesla Model Y не лучшим образом проявил себя в простых тестах. Система не смогла распознать манекен пешехода и стену с изображением дороги.

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Автопилот Tesla распознает далеко не все препятствия на дороге и может вызвать серьезные ДТП. Об этом свидетельствуют результаты теста систем полуавтономного движения, который провел американский блогер Марк Робер. Видео испытаний он опубликовал на своем Youtube-канале.

В тесте приняли участие электромобиль Tesla Model Y и кроссовер Lexus RX. В отличие от американского электрокара, японская модель оснащена экспериментальным лидаром (лазерным дальномером). В то же время автопилот Tesla полагается на камеры и датчики.

Оба авто распознали манекен ребенка-пешехода на дороге, однако Lexus RX вовремя затормозил, а вот Tesla Model Y не среагировала и сбила его. А во время имитации тумана и дождя электрокар вообще не заметил манекен.

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Финальным испытанием стала стена с изображением дороги. Лидар Lexus RX сразу распознал как препятствие, а вот камеры Tesla идентифицировали ее как продолжение трассы и электромобиль врезался в стену.

Как известно, автопилот Tesla стал причиной масштабного расследования в США, ведь именно эту систему обвинили в причастности к сотням ДТП с пострадавшими и погибшими.

Также Фокус рассказывал, что продажи Tesla в 2025 году продемонстрировали стремительное падение по всему миру.