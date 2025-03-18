Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)
Автопилот Tesla Model Y не лучшим образом проявил себя в простых тестах. Система не смогла распознать манекен пешехода и стену с изображением дороги.
Автопилот Tesla распознает далеко не все препятствия на дороге и может вызвать серьезные ДТП. Об этом свидетельствуют результаты теста систем полуавтономного движения, который провел американский блогер Марк Робер. Видео испытаний он опубликовал на своем Youtube-канале.
В тесте приняли участие электромобиль Tesla Model Y и кроссовер Lexus RX. В отличие от американского электрокара, японская модель оснащена экспериментальным лидаром (лазерным дальномером). В то же время автопилот Tesla полагается на камеры и датчики.
Оба авто распознали манекен ребенка-пешехода на дороге, однако Lexus RX вовремя затормозил, а вот Tesla Model Y не среагировала и сбила его. А во время имитации тумана и дождя электрокар вообще не заметил манекен.
Читать также
Переговоры с агрессором: Украина обозначила красные линии для любого мирного соглашения с Путиным
"Должны учитывать реальность": в США рассказали, как вернут оккупированные РФ территории Украины
"Чеченцы в основном": из-за ракетного удара ВСУ под завалами оказались кадыровцы, — перехват ГУР
"Сел на землю и стал ждать": РФ применяет новую тактику нападений на ВСУ под Курском, — Forbes
Финальным испытанием стала стена с изображением дороги. Лидар Lexus RX сразу распознал как препятствие, а вот камеры Tesla идентифицировали ее как продолжение трассы и электромобиль врезался в стену.
Как известно, автопилот Tesla стал причиной масштабного расследования в США, ведь именно эту систему обвинили в причастности к сотням ДТП с пострадавшими и погибшими.
Также Фокус рассказывал, что продажи Tesla в 2025 году продемонстрировали стремительное падение по всему миру.
Читать также
Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)
Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)
540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)
Кроссоверы и пикапы: какие авто покупают в мире в 2025 году (фото)