Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Протаранил стену и сбил "ребенка": автопилот Tesla провалил простые тесты (видео)

тесла дтп, Автопилот Tesla, Tesla Model Y, Tesla Model Y
Фото: скриншот/YouTube | Tesla Model Y на автопилоте несколько раз сбила манекен ребенка-пешехода

Автопилот Tesla Model Y не лучшим образом проявил себя в простых тестах. Система не смогла распознать манекен пешехода и стену с изображением дороги.

Related video

Автопилот Tesla распознает далеко не все препятствия на дороге и может вызвать серьезные ДТП. Об этом свидетельствуют результаты теста систем полуавтономного движения, который провел американский блогер Марк Робер. Видео испытаний он опубликовал на своем Youtube-канале.

В тесте приняли участие электромобиль Tesla Model Y и кроссовер Lexus RX. В отличие от американского электрокара, японская модель оснащена экспериментальным лидаром (лазерным дальномером). В то же время автопилот Tesla полагается на камеры и датчики.

Оба авто распознали манекен ребенка-пешехода на дороге, однако Lexus RX вовремя затормозил, а вот Tesla Model Y не среагировала и сбила его. А во время имитации тумана и дождя электрокар вообще не заметил манекен.

Читать также

Переговоры с агрессором: Украина обозначила красные линии для любого мирного соглашения с Путиным

"Должны учитывать реальность": в США рассказали, как вернут оккупированные РФ территории Украины

"Чеченцы в основном": из-за ракетного удара ВСУ под завалами оказались кадыровцы, — перехват ГУР

"Сел на землю и стал ждать": РФ применяет новую тактику нападений на ВСУ под Курском, — Forbes

Важно
Электропикап Tesla Cybertruck успешно прошел краш-тесты, но есть нюанс (фото)
Электропикап Tesla Cybertruck успешно прошел краш-тесты, но есть нюанс (фото)

Финальным испытанием стала стена с изображением дороги. Лидар Lexus RX сразу распознал как препятствие, а вот камеры Tesla идентифицировали ее как продолжение трассы и электромобиль врезался в стену.

Как известно, автопилот Tesla стал причиной масштабного расследования в США, ведь именно эту систему обвинили в причастности к сотням ДТП с пострадавшими и погибшими.

Также Фокус рассказывал, что продажи Tesla в 2025 году продемонстрировали стремительное падение по всему миру.

Читать также

Гость из 90-х: обнаружен 34-летний Volkswagen Passat B3 с пробегом 1270 км (видео)

Старый универсал Mercedes W124 ушел с молотка по цене нового "Гелендвагена" (фото)

540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)

Кроссоверы и пикапы: какие авто покупают в мире в 2025 году (фото)