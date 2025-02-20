Электропикап Tesla Cybertruck успешно прошел краш-тесты, но есть нюанс (фото)

Безопасность Tesla Cybertruck оценили в максимальные 5 звезд по методике NHTSA. Впрочем, электропикап не прошел важные краш-тесты и может быть опасным.

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Электромобиль Tesla Cybertruck впервые прошел независимые краш-тесты. Пикап проверило Национальное агентство безопасности дорожного движения США (NHTSA). Об этом сообщается на его сайте.

Пикап Tesla Cybertruck испытали по стандартной процедуре NHTSA на полигоне в Калифорнии еще в конце 2024 года, однако результаты обнародовали только сейчас. Примечательно, что теперь на эту модель резко снизился спрос.

Во время лобового удара не сработали подушки безопасности для коленей

В лобовом столкновении на скорости 56 км/ч электрокар Tesla Cybertruck получил 5 звезд за безопасность водителя и 4 балла — за защиту пассажира. Манекены не получили серьезных повреждений, однако стоит отметить, что подушки безопасности для коленей не сработали.

Важно

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Боковые столкновения с другим авто и столбом оценили в 5 звезд. За тест на опрокидывание пикап Tesla Cybertruck получил 4 звезды: риск опрокидывания оценили в 12,4%.

Пикап получил высокие оценки за боковой удар

Общий результат в краш-тесте — максимальные 5 звезд. Вместе с тем, безопасность Tesla Cybertruck для пассажиров в NHTSA пока не проверили, а модель не допустили на европейский рынок именно потому, что конструкция кузова с острыми углами может быть опасной для прохожих при наезде. В Европе методика EuroNCAP не позволяет получить оценку в 5 звезд без проверки безопасности для пешеходов.

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