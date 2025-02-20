Електропікап Tesla Cybertruck успішно пройшов краш-тести, але є нюанс (фото)

Безпеку Tesla Cybertruck оцінили в максимальні 5 зірок за методикою NHTSA. Утім, електропікап не пройшов важливі краш-тести і може бути небезпечним.

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Електромобіль Tesla Cybertruck вперше пройшов незалежні краш-тести. Пікап перевірила Національна агенція безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Про це повідомляється на її сайті.

Пікап Tesla Cybertruck випробували за стандартною процедурою NHTSA на полігоні у Каліфорнії ще в кінці 2024 року, проте результати оприлюднили лише зараз. Примітно, що тепер на цю модель різко знизився попит.

Під час лобового удару не спрацювали подушки безпеки для колін

У лобовому зіткненні на швидкості 56 км/год електрокар Tesla Cybertruck отримав 5 зірок за безпеку водія та 4 бали – за захист пасажира. Манекени не отримали серйозних ушкоджень, проте варто відзначити, що подушки безпеки для колін не спрацювали.

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Бокові зіткнення з іншим авто та стовпом оцінили в 5 зірок. За тест на перекидання пікап Tesla Cybertruck отримав 4 зірки: ризик перекидання оцінили в 12,4%.

Пікап отримав високі оцінки за боковий удар

Загальний результат у краш-тесті – максимальні 5 зірок. Разом із тим, безпеку Tesla Cybertruck для пасажирів у NHTSA поки не перевірили, а модель не допустили на європейський ринок саме тому, що конструкція кузова із гострими кутами може бути небезпечною для прохожих при наїзді. У Європі методика EuroNCAP не дозволяє отримати оцінку в 5 зірок без перевірки безпеки для пішоходів.

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