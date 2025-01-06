Новий Toyota Land Cruiser Prado вперше пройшов перевірку безпеки (фото, відео)

Позашляховик Toyota Land Cruiser Prado 250 отримав максимальні 5 зірок у краш-тестах. Експерти відзначили безпечність для пішоходів та багатий набір електронних "помічників".

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Новий Toyota Land Cruiser Prado пройшов перші краш-тести. Позашляховик випробували в Австралії і на сайті місцевої організації ANCAP опублікували результати.

Варто відзначити, що методика ANCAP – точно така ж сама, як і в європейської організації EuroNCAP. Новий Toyota Prado отримав максимальну оцінку в 5 зірок, що є непоганим показником для рамних моделей.

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Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Краш-тест Toyota Land Cruiser Prado, результати:

захист дорослих — 85%;

захист дітей — 89%;

безпека для пішоходів — 84%;

обладнання з безпеки — 82%.

Експерти ANCAP вказали на багате оснащення з безпеки. Toyota Land Cruiser Prado отримав 9 подушок та набір електронних "помічників".

Позашляховик отримав найвищу оцінку в 5 зірок Фото: скриншот / YouTube

Також вони зазначили, що єдиним проблемним місцем є загроза для грудної клітки водія та заднього пасажиру при лобовому зіткненні. Примітно, що великий позашляховик із високим капотом виявився доволі безпечним для пішоходів при наїзді.

Для випробування обрали новий Toyota Land Cruiser Prado 250 у семимісній версії із 2,8-літровим турбодизелем на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом.

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