Новый Toyota Land Cruiser Prado впервые прошел проверку безопасности (фото, видео)

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 получил максимальные 5 звезд в краш-тестах. Эксперты отметили безопасность для пешеходов и богатый набор электронных "помощников".

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Новый Toyota Land Cruiser Prado прошел первые краш-тесты. Внедорожник испытали в Австралии и на сайте местной организации ANCAP опубликовали результаты.

Стоит отметить, что методика ANCAP — точно такая же, как и у европейской организации EuroNCAP. Новый Toyota Prado получил максимальную оценку в 5 звезд, что является неплохим показателем для рамных моделей.

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Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Краш-тест Toyota Land Cruiser Prado, результаты:

защита взрослых — 85%;

защита детей — 89%;

безопасность для пешеходов — 84%;

оборудование по безопасности — 82%.

Эксперты ANCAP указали на богатое оснащение по безопасности. Toyota Land Cruiser Prado получил 9 подушек и набор электронных "помощников".

Внедорожник получил наивысшую оценку в 5 звезд Фото: скриншот / YouTube

Также они отметили, что единственным проблемным местом является угроза для грудной клетки водителя и заднего пассажира при лобовом столкновении. Примечательно, что большой внедорожник с высоким капотом оказался довольно безопасным для пешеходов при наезде.

Для испытания выбрали новый Toyota Land Cruiser Prado 250 в семиместной версии с 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 8-ступенчатым автоматом.

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