Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado впервые прошел проверку безопасности (фото, видео)

краш-тест тойота прадо, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prado, Краш-тест Toyota Land Cruiser
Фото: скриншот / YouTube | В Австралии провели краш-тест Toyota Prado 250

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250 получил максимальные 5 звезд в краш-тестах. Эксперты отметили безопасность для пешеходов и богатый набор электронных "помощников".

Related video

Новый Toyota Land Cruiser Prado прошел первые краш-тесты. Внедорожник испытали в Австралии и на сайте местной организации ANCAP опубликовали результаты.

Стоит отметить, что методика ANCAP — точно такая же, как и у европейской организации EuroNCAP. Новый Toyota Prado получил максимальную оценку в 5 звезд, что является неплохим показателем для рамных моделей.

Важно
Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado
Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Краш-тест Toyota Land Cruiser Prado, результаты:

  • защита взрослых — 85%;
  • защита детей — 89%;
  • безопасность для пешеходов — 84%;
  • оборудование по безопасности — 82%.

Эксперты ANCAP указали на богатое оснащение по безопасности. Toyota Land Cruiser Prado получил 9 подушек и набор электронных "помощников".

Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Prado, Краш-тест Toyota Land Cruiser Fullscreen
Внедорожник получил наивысшую оценку в 5 звезд
Фото: скриншот / YouTube

Также они отметили, что единственным проблемным местом является угроза для грудной клетки водителя и заднего пассажира при лобовом столкновении. Примечательно, что большой внедорожник с высоким капотом оказался довольно безопасным для пешеходов при наезде.

Для испытания выбрали новый Toyota Land Cruiser Prado 250 в семиместной версии с 2,8-литровым турбодизелем на 204 л. с. и 8-ступенчатым автоматом.

Ранее Фокус рассказывал о доступной альтернативе Toyota Land Cruiser Prado.

Также мы писали о внедорожном минивене Toyota в стилистике Land Cruiser.