Зірки краш-тестів: названо найбезпечніші автомобілі 2024 року (фото)

Організація EuroNCAP назвала найбезпечніші автомобілі різних класів. До рейтингу потрапили кросовери та великі сімейні автомобілі різних цінових категорій.

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Визначено найбезпечніші автомобілі 2024 року. Відзнаки отримали моделі, які отримали найвищі оцінки за краш-тести EuroNCAP. Про це повідомляється на сайті цієї організації.

Фото: EuroNCAP

Звісно ж, усі переможці здобули максимальні 5 зірок від EuroNCAP. Найбезпечніше авто 2024 року – новий Mercedes E-Class. Захист дорослих в цьому авто оцінили в 92%, а дітей – в 90%. За безпеку для пасажирів авто отримало оцінку 84%, а за системи безпеки – 87%.

Фото: EuroNCAP

Крім того, обрали кращі моделі в різних класах. Серед компактних кросоверів та електромобілів переможцем став Zeekr X, який створено на базі Volvo EX30. Його оцінки: 91% за захист дорослих, 90% — за дітей, 84% — за безпеку для пішоходів і 83% — за обладнання з безпеки.

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У сегменті великих сімейних авто перемогли моделі-близнюки Skoda Superb і Volkswagen Passat B9. Вони отримали 93% за безпеку дорослих пасажирів і 87% – за захист дітей. Захист пішоходів оцінили в 82%, а обладнання з безпеки – у 80%.

Фото: EuroNCAP

Найбезпечніший сімейний кросовер – нова Mazda CX-80, яка випередила Audi Q6 e-tron. Вона отримала 92% за захист дорослих і 88% — за дітей. Оцінка за безпеку пішоходів – 84%, а за системи безпеки – 79%.

Фото: EuroNCAP

Крім того, в EuroNCAP відзначили пікап Maxus eTerron 9, компактні кросовери Cupra Tavascan, Deepal S07 Porsche Macan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 та XPENG G6.

До речі, нещодавно в Німеччині назвали найкращі та найгірші авто 2024 року.

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