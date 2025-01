Гібрид, електрокар і пікап: американці назвали кращі авто року (фото)

У США назвали кращі північноамериканські авто року. Переможцями стали гібрид Honda, мінівен Volkswagen та пікап Ford.

У рамках автошоу в Детройті оголосили лауреатів премії North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year ("Північноамериканські автомобіль, пікап та утилітарне авто року"). Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Традиційно в Північній Америці обирають не одного, а трьох переможців. Краще легкове авто – гібрид Honda Civic, який у голосуванні обійшов Kia K4 і Toyota Camry. Журі відзначило його економічність та гарну керованість.

Volkswagen ID.Buzz став кращим утилітарним авто

Серед утилітарних авто переможцем став електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz, який випередив кросовери Chevrolet Equinox EV та Hyundai Santa Fe. Авто приваблює ретродизайном та просторим продуманим салоном.

Кращий пікап року – Ford Ranger, який обігнав Ram 1500 і Toyota Tacoma. Його сильні сторони – невисока ціна, якісний салон та можливість буксирувати 3,4-тонний причіп.

Ford Ranger визнали кращим пікапом Фото: Ford

Премію North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year вручають із 1994 року. Кращі авто року обирає журі із 50 північноамериканських журналістів. Торік переможцями конкурсу стали гібрид Toyota Prius, електрокросовер Kia EV9 та пікап Ford Super Duty.

