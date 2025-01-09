Розпізнають дощ і ожеледь: Goodyear створив "розумні" шини майбутнього (фото)

Шини Goodyear SightLine оснащені датчиками і можуть розпізнавати мокру або слизьку дорогу. Винахід дозволяє покращити роботу системи автоматичного гальмування.

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На шоу CES 2025 у Лас-Вегасі Goodyear презентував інноваційну шину SightLine. Вона здатна моніторити погодні умови. Про неї розповіли на сайті американської компанії.

Датчики в шині допомагають розпізнати дощ або ожеледь Фото: Goodyear

Шина Goodyear SightLine розроблена у співпраці з нідерландським науково-дослідним інститутом TNO. Вона оснащена спеціальними датчиками, які стежать за тиском та рівнем зчеплення з дорогою.

Моніторинг цих параметрів дозволяє розпізнати, що дорога мокра або слизька. Інтелектуальні шини Goodyear SightLine працюють разом із системою автоматичного гальмування (АЕВ), яка змінює свої параметри, залежно від погодних умов.

Нова технологія дозволяє покращити роботу системи автоматичного гальмування Фото: Goodyear

Технологія SightLine дозволяє переналаштувати систему автоматичного гальмування та покращити її ефективність у дощ або ожеледь. Швидші реакції АЕВ та менший гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі дозволять уникнути зіткнення.

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Випробування показали ефективність тандему шин Goodyear SightLine та АЕВ на швидкостях до 80 км/год. Винахід дозволяє зменшити ризик ДТП та врятувати життя.

Інноваційні шини можуть запусити у виробництво до 2029 року Фото: Goodyear

Goodyear розробляє технологію SightLine із 2021 року. Компанія готова почати виробляти "розумні" шини до 2029 року.

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