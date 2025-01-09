Розпізнають дощ і ожеледь: Goodyear створив "розумні" шини майбутнього (фото)
Шини Goodyear SightLine оснащені датчиками і можуть розпізнавати мокру або слизьку дорогу. Винахід дозволяє покращити роботу системи автоматичного гальмування.
На шоу CES 2025 у Лас-Вегасі Goodyear презентував інноваційну шину SightLine. Вона здатна моніторити погодні умови. Про неї розповіли на сайті американської компанії.
Шина Goodyear SightLine розроблена у співпраці з нідерландським науково-дослідним інститутом TNO. Вона оснащена спеціальними датчиками, які стежать за тиском та рівнем зчеплення з дорогою.
Моніторинг цих параметрів дозволяє розпізнати, що дорога мокра або слизька. Інтелектуальні шини Goodyear SightLine працюють разом із системою автоматичного гальмування (АЕВ), яка змінює свої параметри, залежно від погодних умов.
Технологія SightLine дозволяє переналаштувати систему автоматичного гальмування та покращити її ефективність у дощ або ожеледь. Швидші реакції АЕВ та менший гальмівний шлях на мокрій чи слизькій дорозі дозволять уникнути зіткнення.
Випробування показали ефективність тандему шин Goodyear SightLine та АЕВ на швидкостях до 80 км/год. Винахід дозволяє зменшити ризик ДТП та врятувати життя.
Goodyear розробляє технологію SightLine із 2021 року. Компанія готова почати виробляти "розумні" шини до 2029 року.
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