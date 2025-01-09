Распознают дождь и гололед: Goodyear создал "умные" шины будущего (фото)
Шины Goodyear SightLine оснащены датчиками и могут распознавать мокрую или скользкую дорогу. Изобретение позволяет улучшить работу системы автоматического торможения.
На шоу CES 2025 в Лас-Вегасе Goodyear презентовал инновационную шину SightLine. Она способна мониторить погодные условия. О ней рассказали на сайте американской компании.
Шина Goodyear SightLine разработана в сотрудничестве с нидерландским научно-исследовательским институтом TNO. Она оснащена специальными датчиками, которые следят за давлением и уровнем сцепления с дорогой.
Мониторинг этих параметров позволяет распознать, что дорога мокрая или скользкая. Интеллектуальные шины Goodyear SightLine работают вместе с системой автоматического торможения (АЕВ), которая изменяет свои параметры, в зависимости от погодных условий.
Технология SightLine позволяет перенастроить систему автоматического торможения и улучшить ее эффективность в дождь или гололед. Более быстрые реакции АЕВ и меньший тормозной путь на мокрой или скользкой дороге позволят избежать столкновения.Важно
Испытания показали эффективность тандема шин Goodyear SightLine и АЕВ на скоростях до 80 км/час. Изобретение позволяет уменьшить риск ДТП и спасти жизнь.
Goodyear разрабатывает технологию SightLine с 2021 года. Компания готова начать производить "умные" шины к 2029 году.
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