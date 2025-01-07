Черный лед: водителей предупредили об опасном зимнем явлении на дорогах
Черный лед на дороге — опасное явление, которое наблюдается в теплые зимы. Его трудно распознать, ведь, на первый взгляд, обледенелая дорога кажется лишь мокрой.
Зимой водителей может подстерегать опасность, о которой не все знают — ржавый лед на дорогах. Это один из самых коварных видов гололеда, который резко увеличивает риск ДТП. О нем рассказало издание The Sun.
Что такое черный лед и почему он образуется
На самом деле этот лед не черный, а прозрачный. Дело в том, что водитель или пешеход не видит сам лед — ему видно только черную асфальтовую дорогу, которая, на первый взгляд, она кажется лишь мокрой. Однако на самом деле на ней образовалась тоненькая корка льда.
Черный лед чаще образуется в теплые зимы — такие, как в этом году в Украине. Чаще всего это явление наблюдается, если температура асфальта ниже, чем воздуха и опускается ниже нуля.
К примеру, днем при плюсовой температуре на дорогу выпал дождь или образовался туман. Влага осела на асфальте, а ночью немного приморозило и она превращается в прозрачный слой льда.Важно
Что делать, если попал на черный лед
Главная опасность черного льда — в его незаметности. Следовательно, водителю, прежде всего, следует быть внимательным.
Стоит помнить, что черный лед — это разновидность гололеда и запомнить правила езды на скользкой дороге. Необходимо избегать резких движений рулем, плавно разгоняться и тормозить, ехать как можно медленнее.
На моделях с механической КПП нельзя выключать передачу. И, конечно, качественная зимняя резина позволит лучше контролировать авто в гололед.
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