Черный лед: водителей предупредили об опасном зимнем явлении на дорогах

Черный лед на дороге — опасное явление, которое наблюдается в теплые зимы. Его трудно распознать, ведь, на первый взгляд, обледенелая дорога кажется лишь мокрой.

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Зимой водителей может подстерегать опасность, о которой не все знают — ржавый лед на дорогах. Это один из самых коварных видов гололеда, который резко увеличивает риск ДТП. О нем рассказало издание The Sun.

Что такое черный лед и почему он образуется

На самом деле этот лед не черный, а прозрачный. Дело в том, что водитель или пешеход не видит сам лед — ему видно только черную асфальтовую дорогу, которая, на первый взгляд, она кажется лишь мокрой. Однако на самом деле на ней образовалась тоненькая корка льда.

Черный лед не видно, ведь дорога кажется мокрой Фото: vikna.tv

Черный лед чаще образуется в теплые зимы — такие, как в этом году в Украине. Чаще всего это явление наблюдается, если температура асфальта ниже, чем воздуха и опускается ниже нуля.

К примеру, днем при плюсовой температуре на дорогу выпал дождь или образовался туман. Влага осела на асфальте, а ночью немного приморозило и она превращается в прозрачный слой льда.

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Что делать, если попал на черный лед

Главная опасность черного льда — в его незаметности. Следовательно, водителю, прежде всего, следует быть внимательным.

Во время гололеда важно избегать резких движений рулем во время гололеда Фото: pixabay.com

Стоит помнить, что черный лед — это разновидность гололеда и запомнить правила езды на скользкой дороге. Необходимо избегать резких движений рулем, плавно разгоняться и тормозить, ехать как можно медленнее.

На моделях с механической КПП нельзя выключать передачу. И, конечно, качественная зимняя резина позволит лучше контролировать авто в гололед.

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