Что делать и чего нельзя делать, если замерз омыватель стекла — простые советы

Существует несколько простых способов разморозить омыватель стекла в автомобиле. Важно знать, что в бачок нельзя заливать горячую воду.

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Замерзание жидкости для омывателя стекла — типичная проблема, с которой сталкивались зимой многие автомобилисты. В этом году сильные морозы не наблюдаются, поэтому возникает соблазн сэкономить и залить летний омыватель. Однако даже при небольшом снижении температуры он может замерзнуть. На сайте Interia Motoryzacja опубликовали советы, как разморозить омыватель.

Самый простой метод — завести двигатель и хорошенько прогреть моторный отсек. Жидкость омывателя в бачке нагреется и растает. Впрочем, не исключено, что придется подождать длительное время или же отправляться в поездку с неработающим омывателем.

Зимний омыватель стекла рекомендуют доливать даже при отсутствии морозов

По возможности стоит поставить автомобиль в теплое место (гараж или закрытый паркинг) — тогда замерзшая жидкость омывателя со временем растает сама по себе.

Также пригодится концентрат зимнего омывателя, рассчитанный на очень низкие температуры. Он не только растопит летнюю жидкость, но и смешается с ней, образовав морозостойкий раствор.

Важно

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А вот горячую воду доливать не стоит, ведь из-за перепада температур может треснуть пластиковый бачок омывателя и его придется менять.

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