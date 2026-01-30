Электрокар, бензин или дизель: какие автомобили выгоднее для украинцев в 2026 году

Из-за дефицита электроэнергии зарядка электрокаров стала настоящим челленджем и подорожала. Фокус сравнил ее стоимость дома и на скоростных станциях и заправки бензином или дизельным топливом.

Начало 2026 года — не лучший период для электрокаров в Украине. За прошлый год продажи электромобилей установили новый рекорд и продемонстрировали одни из лучших темпов развития в Европе, однако сейчас для их владельцев наступили тяжелые времена

Традиционно электромобили в Украине покупали из-за их невысокой цены (благодаря льготной растаможке), а также благодаря дешевизне эксплуатации — зарядка всегда была дешевле, чем заправка бензином или дизелем.

Фото: 24 канал

Сейчас ситуация изменилась. Из-за массированных российских обстрелов инфраструктуры дефицит электроэнергии стал ощутимым как никогда. А это создает существенные проблемы как при зарядке в домашних условиях, так и при использовании зарядных станций.

Відео дня

К тому же, многие сети зарядных станций уже увеличили тарифы, которые достигают 30 гривен за 1 кВт∙ч. Фокус сравнит стоимость эксплуатации электрокаров и авто с двигателями внутреннего сгорания в сложных современных условиях.

Для сравнения возьмем популярные электромобили Nissan Leaf (расход 14,8 кВт∙ч на 100 км), Tesla Model Y (17 кВт∙ч на 100 км) и Volkswagen ID.4 (19 кВт∙ч на 100 км).

Важно

Тест-драйв нового Volvo XC60 T8: универсальный вариант

Зарядка электромобиля в домашних условиях

Тарифы на электроэнергию в 2026 году для бытовых потребителей неизменны — 4,32 грн за 1 кВт∙ч и 2,16 грн — по ночному тарифу (при условии установки двухзонного счетчика).

По обычному тарифу 100 км пробега обойдется в 64 гривны на Nissan Leaf, 73,4 грн на Tesla Model Y и 82 грн — у Volkswagen ID.4. Учитывая среднюю стоимость литра А-95 на уровне 59,75 гривен и дизеля 59,4 грн это соответствует расходу на уровне 1,1-1,4 л на 100 км.

В случае зарядки по ночному тарифу получается эквивалент 0,55-0,7 л на 100 км. И даже с учетом повышенного до 25 кВт∙ч на 100 км расхода энергии в мороз зарядка будет соответствовать расходу 1,8 л/100 км при зарядке по стандартному тарифу — и 0,9 л/100 км — по ночному. Выгода в данном случае очевидна.

Важно

Бум на электрокары и возвращение на довоенный уровень: каким был авторынок Украины в 2025 году

Сколько стоит зарядить электромобиль на станции

В случае использования зарядной станции картина кардинально иная. При тарифе 30 гривен за 1 кВт∙ч 100 км пробега будет стоить 444 гривны на Nissan Leaf, 510 гривен — на Tesla Model Y и 570 грн — в Volkswagen ID.4. Эти затраты соизмеримы с заправкой бензином или дизелем авто с расходом 7,4-9,6 л на 100 км.

Тарифы на зарядных станций достигли 30 гривен за кВт∙ч Фото: Скриншот

Если же расход энергии возрастет до 25 кВт∙ч на 100 км, то стоимость зарядки составит 750 гривен, а это уже соизмеримо с расходом топлива на уровне 12,6 л на 100 км.

Конечно, современные автомобили (особенно дизельные или гибридные) могут быть более экономичными и расходовать даже меньше, чем 7,4 л на 100 км. И многие модели потребляют значительно меньше, чем 12,6 л на 100 км.

Таким образом, эксплуатация электромобиля остается выгодной при зарядке дома (при условии, конечно, что есть электроэнергия). В случае использования быстрых зарядных станций приходится существенно переплачивать, однако в условиях блэкаута это может быть единственный доступный способ зарядки.

Ранее Фокус рассказывал, что Tesla отказывается от электрических моделей, которые ее прославили. Их заменят роботами.

Также мы рассказывали о лучших доступных электромобилях 2026 года.