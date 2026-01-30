Електрокар, бензин чи дизель: які автомобілі вигідніші для українців у 2026 році

Через дефіцит електроенергії зарядка електрокарів стала справжнім челенджем і подорожчала. Фокус порівняв її вартість удома та на швидкісних станціях і заправки бензином чи дизельним пальним.

Початок 2026 року – не найкращий період для електрокарів в Україні. За минулий рік продажі електромобілів встановили новий рекорд і продемонстрували одні з кращих темпів розвитку в Європі, проте зараз для їх власників настали важкі часи

Традиційно електромобілі в Україні купували через їх невисоку ціну (завдяки пільговому розмитненню), а також завдяки дешевизні експлуатації – зарядка завжди була дешевшою, аніж заправка бензином чи дизелем.

Фото: 24 канал

Зараз ситуація змінилася. Через масовані російські обстріли інфраструктури дефіцит електроенергії став відчутним як ніколи. А це створює суттєві проблеми як при зарядці в домашніх умовах, так і при використанні зарядних станцій.

До того ж, чимало мереж зарядних станцій вже збільшили тарифи, які сягають 30 гривень за 1 кВт∙год. Фокус порівняє вартість експлуатації електрокарів та авто з двигунами внутрішнього згоряння у складних сучасних умовах.

Для порівняння візьмемо популярні електромобілі Nissan Leaf (витрата 14,8 кВт∙год на 100 км), Tesla Model Y (17 кВт∙год на 100 км) і Volkswagen ID.4 (19 кВт∙год на 100 км).

Зарядка електромобіля в домашніх умовах

Тарифи на електроенергію в 2026 році для побутових споживачів незмінні – 4,32 грн за 1 кВт∙год та 2,16 грн – за нічним тарифом (за умови встановлення двозонного лічильника).

За звичайним тарифом 100 км пробігу обійдеться в 64 гривні на Nissan Leaf, 73,4 грн на Tesla Model Y та 82 грн – у Volkswagen ID.4. Враховуючи середню вартість літра А-95 на рівні 59,75 гривень і дизелю 59,4 грн це відповідає витраті на рівні 1,1-1,4 л на 100 км.

У випадку зарядки за нічним тарифом виходить еквівалент 0,55-0,7 л на 100 км. І навіть з урахуванням підвищеної до 25 кВт∙год на 100 км витрати енергії в мороз зарядка відповідатиме витраті 1,8 л/100 км за умови зарядки за стандартним тарифом – та 0,9 л/100 км – за нічним. Вигода у даному випадку очевидна.

Скільки коштує зарядити електромобіль на станції

У випадку використання зарядної станції картина кардинально інша. За тарифу 30 гривень за 1 кВт∙год 100 км пробігу коштуватиме 444 гривні на Nissan Leaf, 510 гривень — на Tesla Model Y та 570 грн — у Volkswagen ID.4. Ці затрати спів мірні із заправкою бензином чи дизелем авто з витратою 7,4-9,6 л на 100 км.

Тарифи на зарядних станцій сягнули 30 гривень за кВт∙год Фото: Скріншот

Якщо ж витрата енергії зросте до 25 кВт∙год на 100 км, то вартість зарядки складе 750 гривень, а це вже співмірно із витратою пального на рівні 12,6 л на 100 км.

Звісно, сучасні автомобілі (особливо дизельні чи гібридні) можуть бути економічнішими і витрачати навіть менше, ніж 7,4 л на 100 км. І чимало моделей споживають значно менше, ніж 12,6 л на 100 км.

Отже, експлуатація електромобіля залишається вигідною при зарядці вдома (за умови, звісно, що є електроенергія). У випадку використання швидких зарядних станцій доводиться суттєво переплачувати, проте в умовах блекауту це може бути єдиний доступний спосіб зарядки.

