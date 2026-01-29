У всьому винні роботи: Tesla відмовляється від моделей, які зробили її всесвітньо відомою

Електромобілі Tesla Model S і Model X зовсім скоро знімуть із виробництво. Нові покоління знакових для Tesla моделей поки не плануються.

Виробництво Tesla Model S і Model X припиниться у другому кварталі 2026 року. Про це заявив Ілон Маск під час онлайн наради з акціонерами, повідомляє сайт Motor1.

"Настав час фактично завершити програми Model S та X почесним звільненням, – зазначив Ілон Маск. — Ми справді рухаємося до майбутнього, яке базується на автономії".

Tesla Model S стала першою масовою моделлю марки Фото: Tesla

СЕО Tesla назвав припинення випуску Model S і Model X "сумним моментом" та зазначив, що компанія і надалі продовжить підтримку цих моделей — випускатиме запчастини та оновлюватиме програмне забезпечення.

Причин відмови від Tesla Model X і Model S кілька. По-перше, ці моделі вже доволі старі — їм обом уже понад 10 років. Їх кілька разів оновлювали, проте радикальну модернізацію не було проведено.

По-друге, попит на ці недешеві електромобілі Tesla різко обвалився в останні роки. Так, у 2024 році сумарно продали лише 32 тисячі Tesla Model S і Model X, а в 2025 — всього 19 тис. Клієнти Tesla обирають дешевші та сучасніші Model 3 і Model Y.

По-третє, Ілон Маск планує різко наростити виробництво роботів-андроїдів Optimus. Їх збиратимуть на заводі у Фрімонті (Каліфорнія), де наразі якраз і виготовляють Tesla Model X і Model S.

Електромобілі Tesla Model S і Model X — знакові моделі для бренду

Нагадаємо, що саме ці моделі стали першими масовими Tesla, зробили прорив у сегменті електрокарів та прославили американський бренд на весь світ. Електромобіль Tesla Model S дебютував у 2012 році та тривалий час мав рекордний запас ходу на ринку.

Tesla Model X вирізняється оригінальними дверима Фото: Tesla

Споріднений кросовер Tesla Model X представили у 2015 році і він вразив нетиповими дверима, що піднімаються догори. У 2020 році обидва електромобілі Tesla отримали спортивні версії Plaid потужністю понад 1000 сил.

