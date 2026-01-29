Во всем виноваты роботы: Tesla отказывается от моделей, которые сделали ее всемирно известной

Электромобили Tesla Model S и Model X совсем скоро снимут с производство. Новые поколения знаковых для Tesla моделей пока не планируются.

Производство Tesla Model S и Model X прекратится во втором квартале 2026 года. Об этом заявил Илон Маск во время онлайн совещания с акционерами, сообщает сайт Motor1.

"Пришло время фактически завершить программы Model S и X почетным увольнением, — отметил Илон Маск, — Мы действительно движемся к будущему, которое базируется на автономии".

Tesla Model S стала первой массовой моделью марки Фото: Tesla

СЕО Tesla назвал прекращение выпуска Model S и Model X "печальным моментом" и отметил, что компания и в дальнейшем продолжит поддержку этих моделей — будет выпускать запчасти и обновлять программное обеспечение.

Причин отказа от Tesla Model X и Model S несколько. Во-первых, эти модели уже довольно старые — им обеим уже более 10 лет. Их несколько раз обновляли, однако радикальная модернизация не была проведена.

Во-вторых, спрос на эти недешевые электромобили Tesla резко обвалился в последние годы. Так, в 2024 году суммарно продали лишь 32 тысячи Tesla Model S и Model X, а в 2025 — всего 19 тыс. Клиенты Tesla выбирают более дешевые и современные Model 3 и Model Y.

В-третьих, Илон Маск планирует резко нарастить производство роботов-андроидов Optimus. Их будут собирать на заводе во Фримонте (Калифорния), где сейчас как раз и производят Tesla Model X и Model S.

Электромобили Tesla Model S и Model X — знаковые модели для бренда

Напомним, что именно эти модели стали первыми массовыми Tesla, совершили прорыв в сегменте электрокаров и прославили американский бренд на весь мир. Электромобиль Tesla Model S дебютировал в 2012 году и долгое время имел рекордный запас хода на рынке.

Tesla Model X отличается оригинальными дверями Фото: Tesla

Родственный кроссовер Tesla Model X представили в 2015 году и он поразил нетипичными дверями, поднимающимися вверх. В 2020 году оба электромобиля Tesla получили спортивные версии Plaid мощностью более 1000 сил.

