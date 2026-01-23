Самый необычный кроссовер Honda CR-V снимут с производства: известна причина (фото)
Из линейки Honda CR-V вскоре исчезнет самая оригинальная версия e:FCEV. Электрический кроссовер с водородными топливными элементами не стал массовым.
Кроссовер Honda CR-V e:FCEV снимут с производства в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Carscoops.
В Honda отметили, что производство топливных элементов для Honda CR-V e:FCEV прекратится до конца года. Они производятся совместно с General Motors. После того, как запасы компонентов силовой установки исчерпаются, выпуск электрокроссовера прекратится. Впрочем, в Honda продолжат развивать технологию топливных элементов.
Кроссовер Honda CR-V e:FCEV — подробности нетипичного электрокара
Электромобиль Honda CR-V e:FCEV выпускают небольшими партиями с 2024 года. Сейчас он доступен в лизинг в Калифорнии и пока его арендовали 200 покупателей. Водородные авто не слишком популярны из-за слабого развития инфраструктуры АЗС.
Кроссовер Honda CR-V e:FCEV имеет необычную силовую установку. Его электромотор мощностью 177 л.с. дополнен небольшой батареей на 17,7 кВт∙ч, которая обеспечивает запас хода в 61 км.
Для дальних поездок есть водородные топливные элементы. Запаса топлива хватит еще на 560 км, то есть всего на электротяге и воде Honda CR-V e:FCEV может преодолеть 621 км.
Новая Honda CR-V e:FCEV доступна только в богатой комплектации Touring с двухзонным климат-контролем, акустикой Bose, электроприводами сидений и дверей багажника, подогревом сидений и руля.
Ранее Фокус рассказывал о новом электрокроссовере от Sony и Honda.
Также мы писали, что в Украине появилась флагманская Honda 90-х в новом состоянии.