Легенда из 90-х: в Украине появилась флагманская 30-летняя Honda в новом состоянии (фото)

В Киеве появилась Honda Legend 1995 года в новом состоянии. Флагманский люксовый седан идеально сохранился и имеет небольшой пробег.

Капсула времени Honda Legend приехала из Швейцарии и пополнила одну из украинских коллекций авто. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Большой седан прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

За 31 год Honda Legend второго поколения проехала всего 23 тыс. км. Первой ее владелицей была пенсионерка 1935 года рождения, которая очень мало эксплуатировала автомобиль и хранила его в гараже.

Салон Honda Legend отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Honda Legend 1995 года регулярно обслуживалась, о свидетельствуют отметки в сервисной книжке. Кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и даже днище автомобиля чистое и без ржавчины. На лакокрасочном покрытии нет никаких повреждений.

Сохранена вся оригинальная документация на авто Фото: Roma Urraco

Седан Honda Legend второй генерации (1990-1995 гг.) — довольно редкая модель для Европы. Автомобиль оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 205 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.

Под капотом установлен 205-сильный V6 Фото: Roma Urraco

Салон Honda Legend отделан кожей и деревом. Комплектация седана Е-класса включает климат-контроль, люк, электропривод сидений и магнитолу.

