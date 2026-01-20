Легенда из 90-х: в Украине появилась флагманская 30-летняя Honda в новом состоянии (фото)
В Киеве появилась Honda Legend 1995 года в новом состоянии. Флагманский люксовый седан идеально сохранился и имеет небольшой пробег.
Капсула времени Honda Legend приехала из Швейцарии и пополнила одну из украинских коллекций авто. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.
За 31 год Honda Legend второго поколения проехала всего 23 тыс. км. Первой ее владелицей была пенсионерка 1935 года рождения, которая очень мало эксплуатировала автомобиль и хранила его в гараже.Важно
Honda Legend 1995 года регулярно обслуживалась, о свидетельствуют отметки в сервисной книжке. Кузов, салон и силовой агрегат в отличном состоянии и даже днище автомобиля чистое и без ржавчины. На лакокрасочном покрытии нет никаких повреждений.
Седан Honda Legend второй генерации (1990-1995 гг.) — довольно редкая модель для Европы. Автомобиль оснащен 3,2-литровым V6 мощностью 205 л.с. и 4-ступенчатой автоматической КПП.
Салон Honda Legend отделан кожей и деревом. Комплектация седана Е-класса включает климат-контроль, люк, электропривод сидений и магнитолу.
