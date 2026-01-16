Дорогая капсула времени: редкий BMW 2000-х продали по цене нового Lamborghini (фото)

В США на аукционе продали спорткар BMW Z8 2003 года. За раритетное авто отдали 409 750 долларов.

Высокая цена BMW Z8 на уровне нового Lamborghini Temerario обусловлена тем, что это редкая версия модели в идеальном состоянии. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Mecum.

Выпущено всего 555 BMW Z8 Alpina Фото: Mecum

За 23 года этот родстер BMW Z8 Alpina проехал всего 1079 км — это капсула времени. Спорткар имел только одного владельца, который хранил его в своей коллекции и фактически не эксплуатировал.

Авто с пробегом 1079 км идеально сохранилось Фото: Mecum

BMW Z8 Alpina идеально сохранился снаружи и внутри и у него до сих пор родные шины. К тому же, есть оригинальные документы, ключи и даже телефон Motorola для салона в заводской упаковке.

К тому же, Alpina — очень редкий вариант BMW Z8. Выпустили всего 555 таких кабриолетов и конкретно это авто — 388-е в серии.

Главное отличие BMW Z8 Alpina от стандартной модели скрывается под капотом — там установлен 4,8-литровый 375-сильный V8, который работает в паре с 5-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Спорткар оснащен 375-сильным V8 Фото: Mecum

Отличить спорткар BMW Z8 Alpina можно по особым 20-дюймовым дискам, а его салон отделан красно-черной кожей.

