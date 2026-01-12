Звезда 80-х: в Украине засветился культовый BMW с двигателем от суперкара (фото)

В Ровно сфотографировали знаменитое заряженное купе BMW M6 1986 года. Редкое авто оснащено 3,5-литровой шестеркой от суперкара BMW M1 и способно развить 255 км/ч.

Спорткар BMW M6 первого поколения (кузов E24) — настоящий раритет не только в Украине. Его фотографии появились на странице cars_rv в Instagram.

Авто оснащено 3,5-литровой шестеркой от суперкара BMW M1 Фото: instagram.com/cars_rv

Заряженное купе выпускалось с 1983 по 1989 год, причем в Северной Америке оно называлось BMW M6, а в Европе — BMW M635 CSi. Всего изготовили всего 5855 авто: 1767 в исполнении M6 и 4088 M635 CSi. Конкретно этот автомобиль — "американец".

В салоне установили спортивные руль и сиденья Фото: BMW

Главная особенность купе BMW M6/M635 CSi — 3,5-литровая рядная шестерка, знакомая по суперкару BMW M1. В зависимости от версии, этот двигатель развивает 260 или 286 л.с.

Важно

Разгон до 100 км/ч занимает от 6,4 до 6,9 с, а максимальная скорость составляет 255 км/ч. BMW M6 E24 выпускали только с 5-ступенчатой механической КПП, а также оснастили спортивной подвеской с заниженным клиренсом и улучшенными тормозами.

Выпущено всего 5855 таких купе Фото: instagram.com/cars_rv

Отличить спорткар BMW M635 CSi/M6 можно по особому переднему бамперу и заднему спойлеру. В салоне установили спортивные руль и сиденья.

