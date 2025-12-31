Ferrari, Lamborghini и Rolls-Royce: самые яркие авто в Украине за 2025 год (фото)

В 2025 году в Украину завезли немало недешевых элитных авто. Среди них — Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls-Royce, причем стоимость некоторых моделей исчисляется миллионами долларов.

Спрос на роскошные авто в Украине резко вырос в 2025 году. Только за первые 9 месяцев их завезли 12 тысяч — примерно столько же, как за предыдущие три года вместе взятые. Фокус выбрал лучшие суперкары и премиальные авто, которые появились в нашей стране за прошлый год.

Aston Martin Valiant

Aston Martin Valiant Фото: Aston Martin

Эксклюзивный суперкар Aston Martin Valiant — самое дорогое новое авто в Украине на данный момент. Его цена составляет 2,7 миллиона долларов и он демонстрируется в столичном автосалоне бренда. Это трековое купе создали специально для двукратного чемпиона "Формулы-1" и пилота Aston Martin Фернандо Алонсо, а затем решили выпустить лимитированной серией из 38 машин. Карбоновый Aston Martin Valiant получил 5,2-литровый 745-сильный V12 твин-турбо и доступен исключительно с 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,2 с и развить более 320 км/ч.

Aston Martin DB12

Aston Martin DB12 Фото: Topcars UA

В Киеве появилось и купе Aston Martin DB12 — одно из самых дорогих авто, которые официально продаются в Украине. Его цена составляет 12,7 млн гривен. Элегантное авто оснащено 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG мощностью 680 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 с, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. Между прочим, именно это авто забрал столичный эвакуатор.

Brabus 800

Мерседес Брабус 800 Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Во Львов привезли новый Mercedes Brabus 800 2025 — очередную экстремальную версию "Гелендвагена" стоимостью примерно $500 000. Цифровое обозначение указывает на то, что мощность 4,0-литровой восьмерки с турбонаддувом увеличили до 800 сил. Результат — 4 с до сотни. Конечно же, новый Brabus 800 получил и карбоновый обвес, и роскошный салон.

Ferrari 812 Superfast

Ferrari 812 Superfast Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Новый Ferrari 812 Superfast стоил примерно $500 000, однако модель уже не выпускается. Обтекаемое купе оснащено высокооборотным атмосферным V12 объемом 6,5 л и мощностью 800 сил. Спринт до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

Lamborghini Huracan Sterrato

Lamborghini Huracan Sterrato Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

В Житомире появился новый Lamborghini Huracan Sterrato — один из самых нетипичных суперкаров современности. Авто создано для бездорожья, то есть имеет повышенный клиренс, пластиковый обвес и внедорожные шины. 5,2-литровый V10 на 610 сил оставили без изменений: с ним разгон до сотни занимает 3,4 с, а максимальную скорость ограничили на 260 км/ч. Всего выпустили 1499 купе Lamborghini Huracan Sterrato стоимостью от $280 000.

McLaren 750S

McLaren 750S Фото: carspotter.ukraine

Суперкар McLaren 750S Spider неоднократно видели во Львове и он уже успел дважды попасть в ДТП. Преемник модели McLaren 720S оснащен 4,0-литровым V8-твин-турбо мощностью 750 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 332 км/ч. Цена McLaren 750S Spider превышает 300 000 евро.

Mercedes-AMG GT Black Series

Mercedes AMG GT Black Series Фото: Topcars UA

Трековое купе Mercedes-AMG GT Black Series в свое время стоило от 335 000 евро. Суперкар получил агрессивный карбоновый обвес и огромное антикрыло, а его массу снизили на 35 кг. Мощность 4,0-литровой восьмерки с турбонаддувом увеличили до 730 сил. Mercedes-AMG GT Black Series не только может разогнаться до сотни за 3,2 с и развить 325 км/ч, но и в свое время установил рекорд круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Rolls-Royce Cullinan Black Badge

Rolls-Royce Cullinan Black Badge Фото: Topcars UA

В Украину за 2025 год завезли несколько обновленных Rolls-Royce Cullinan и один из них — в заряженной версии Black Badge стоимостью от $700 000. Этот кроссовер получил более мощный 600-сильный V12, а также особый декор, внутреннюю отделку и колесные диски.

Роллс-Ройс Фантом Тиффани

Роллс-Ройс Фантом Тиффани Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Самый дорогой в мире седан Rolls-Royce Phantom — редкость на украинских дорогах. Во Львове заметили авто в эксклюзивном исполнении Tiffany стоимостью $550 000 с нестандартным интерьером, отделанным голубой кожей и деревом. Под капотом — 6,75-литровый V12 мощностью 571 л. с.

Rolls-Royce Spectre

Rolls-Royce Spectre Фото: Topcars UA

Электромобиль Rolls-Royce Spectre остается популярным среди состоятельных украинцев: по данным сайта "ТопЖир" этих авто стоимостью $600 000 уже продали более трех десятков. Роскошное 5,5-метровое купе оснащено 585-сильной установкой и способно разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с, а его запас хода составляет 520 км.

Бонус: Bugatti Veyron

Bugatti Veyron Фото: instagram.com/zhytomyr.operative

В Интернете опубликовали фото Bugatti Veyron в Житомире, однако его подлинность так и не была подтверждена и возникает вопрос. Легендарный суперкар был самым быстрым авто 2000-х: в зависимости от версии, его 8,0-литровый W16 с четырьмя турбинами развивает от 1001 до 1200 л. с., а максимальная скорость составляет 408-431 км/ч. Цена Bugatti Veyron сейчас составляет в среднем $1,5 миллиона.

Кстати, недавно в Украину привезли новый семейный электромобиль Audi за $45 000 с запасом хода 770 км.

Также Фокус рассказывал о торговце фруктами на роскошном Mercedes в Киеве.