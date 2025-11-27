В Украине заметили эксклюзивный Rolls-Royce Phantom Tiffany за $550 000 (фото)

Во Львове сфотографировали особый Rolls-Royce Phantom Tiffany. Такой эксклюзивный седан пока единственный в Украине.

Такой седан Rolls-Royce Phantom 2025 в исполнении Tiffany стоит примерно 550 000 долларов, то есть это одно из самых дорогих авто в Украине за нынешний год. Его фотографии опубликовали на странице lviv._top_.cars в Instagram.

Седан оснащен 571-сильным V12 твин-турбо Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Главная особенность этого Rolls-Royce Phantom — интерьер, отделанный дорогой голубой кожей Tiffany Blue. С ней сочетается дерево.

Салон отделан голубой кожей Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Стандартный седан Rolls-Royce Phantom VIII достигает 5,76 м в длину и отличается монументальным стилем с длинным капотом и хромированной решеткой радиатора. Задние двери авто открываются против движения.

Комплектация всех Rolls-Royce Phantom включает четырехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электропривод, вентиляцию и массаж сидений.

Под капотом Rolls-Royce Phantom 2025 установлен 6,75-литровый V12 твин-турбо на 571 л.с. и 900 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,3 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Автомобиль получил управляемые задние колеса, пневмоподвеску и активные стабилизаторы.

Между прочим, недавно презентовали эксклюзивный Rolls-Royce Phantom стоимостью 3,3 миллиона долларов — это самый дорогой седан в мире.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве видели редкие коллекционные седаны с мощными V8.