В Україні помітили ексклюзивний Rolls-Royce Phantom Tiffany за $550 000 (фото)

У Львові сфотографували особливий Rolls-Royce Phantom Tiffany. Такий ексклюзивний седан наразі єдиний в Україні.

Такий седан Rolls-Royce Phantom 2025 у виконанні Tiffany коштує приблизно 550 000 доларів, тобто це одне з найдорожчих авто в Україні за нинішній рік. Його світлини опублікували на сторінці lviv._top_.cars в Instagram.

Седан оснащений 571-сильним V12 твін-турбо Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Головна особливість цього Rolls-Royce Phantom – інтер’єр, оздоблений дорогою блакитною шкірою Tiffany Blue. Із нею поєднується дерево.

Салон оздоблений блакитною шкірою Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Стандартний седан Rolls-Royce Phantom VIII сягає 5,76 м завдовжки і вирізняється монументальним стилем із довгим капотом і хромованою решіткою радіатора. Задні двері авто відкриваються проти руху.

Комплектація усіх Rolls-Royce Phantom включає чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електропривід, вентиляцію і масаж сидінь.

Під капотом Rolls-Royce Phantom 2025 встановлено 6,75-літровий V12 твін-турбо на 571 к. с. і 900 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Автомобіль отримав керовані задні колеса, пневмопідвіску та активні стабілізатори.

Між іншим, нещодавно презентували ексклюзивний Rolls-Royce Phantom вартістю 3,3 мільйона доларів — це найдорожчий седан у світі.

