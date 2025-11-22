У Києві засвітилися раритетні колекційні седани з потужними V8 (фото)

У Києві сфотографували одразу два рідкісні седани із двигунами V8. На стоянці зустрілися розкішний Bentley та заряджений Mercedes-Benz W124 виробництва Porsche.

Обидва автомобілі випущено невеликими серіями і зараз вони цінуються колекціонерами. Фото Mercedes і Bentley опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан Mercedes W124, на перший погляд, може здатися звичайним, але це рідкісна спортивна версія E500. Із 1990 по 1995 рік випущено лише 10 479 таких авто, причому виготовляли їх на заводі Porsche.

Обидва седани оснащені потужними V8 Фото: Topcars UA

Саме Porsche допомогли створити Mercedes E500 W124 — спеціалісти марки доопрацювали 5,0-літровий V8 та збільшили його віддачу до 326 к. с. та 480 Н∙м. Із 4-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а максимальна швидкість становить 250 км/год.

Крім того, седан Mercedes E500 W124 отримав гальма Brembo. Зовні він мало чим відрізняється від стандартного Mercedes W124 — його видають розширені крила.

Седан Bentley Mulsanne більш рідкісний: із 2010 по 2020 рік зібрали 7300 таких авто вартістю від $300 000. Велике 5,5-метрове авто було флагманом марки.

Bentley Mulsanne здатен розвинути 296 км/год Фото: Topcars UA

Салон Bentley Mulsanne оздоблений дорогою шкірою та деревом, а під капотом встановлено 6,75-літровий V8 твін-турбо на 513 к. с. і 1020 Н∙м. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 5,3 с і розвинути 296 км/год.

