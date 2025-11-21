У Києві помітили рідкісний заряджений седан BMW 90-х: їх виготовили лише 202 (фото)

У Києві засвітився культовий седан BMW 7 Series E38 у виконанні від Alpina. Авто із 387-сильним V12 здатне розвинути понад 280 км/год.

Цей BMW Alpina B12 5.7 – справжній раритет, адже з 1995 по 1998 рік виготовили всього 202 авто. Світлини зарядженого седана з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Седан оснащений 387-сильним V12 Фото: Topcars UA

В основі Alpina B12 5.7 лежить флагманський седан BMW 750i E38. Автомобіль виготовляли невеликими партіями, адже у 90-х об'єми виробництва Alpina були значно меншими, аніж зараз.

Спеціалісти Alpina збільшили об’єм двигуна V12 із 5,4 до 5,7 л. Потужність виросла з 326 до 387 к. с., а піковий крутний момент – із 490 до 560 Н∙м.

У салоні встановили спортвині кермо та крісла Фото: Alpina

Із 5-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 6,4 с, а максимальна швидкість становить 282 км/год. Також доопрацювали ходову BMW 750i.

Фото: Topcars UA

Відрізнити Alpina B12 5.7 від стандартного BMW 7 Series E38 можна за інакшими бамперами, обвісом та чотирма вихлопними трубами. Також встановлені фірмові колісні диски Alpina, а боковини прикрашає золотиста графіка. У салоні встановлені спортивні кермо та сидіння, а в оздобленні використали шкіру та дерево.

