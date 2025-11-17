В Україні на городі іржавів культовий спорткар BMW M3 80-х (фото)

Легендарне купе BMW M3 E30 стояло просто неба на городі в Україні. Раритетне спортивне авто занедбане і потребує реставрації.

Рідкісний спорткар BMW M3 E30 покинули в Одеській області. Про автомобіль розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Спорткар тривалий час простояв на городі Фото: Roma Urraco

За його словами, це купе BMW M3 першого покоління тривалий час простояло на городі просто неба. Пізніше автомобіль намагалися продати. Ціна BMW M3 E30 спочатку склала 15 000 доларів, пізніше її збільшили до $35 000.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: Roma Urraco

Стан BMW M3 E30 залишає бажати кращого. Спорткар розібраний і його реставрація буде доволі недешевою.

Купе BMW M3 першої генерації зараз дуже цінується колекціонерами. Екземпляри в гарному стані зараз до $90 000.

BMW M3 E30 потребує реставрації Фото: Roma Urraco

Заряджений BMW M3 E30 випускали з 1986 по 1991 рік. Усього зібрали 17 970 купе та кабріолетів усіх модифікацій.

Авто оснащене 2,3-літровим двигуном на 200 сил Фото: Roma Urraco

Спорткар BMW M3 E30 оснащений четвіркою S14, яка у стандартній 2,3-літровій версії розвиває 200 к. с. Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а максимальна швидкість становить 235 км/год.

BMW M3 першого покоління цінується колекціонерами Фото: BMW

Крім того, автомобілю доопрацювали ходову і гальму. Від стандартного купе BMW 3 Series E30 його можна відрізнити за розширеними крилами, обвісом та спойлером. У салоні встановили спортивні кермо та крісла.

