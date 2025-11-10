В Україні виявили покинутим культовий BMW 90-х із малим пробігом (фото)

У Києві знайшли покинутий BMW 5 Series 1992 року. Знаменитий седан дуже мало експлуатувався і роками стояв у гаражі.

Цей седан BMW 5 Series E34 за 33 роки проїхав усього 23 444 км. Про цікаву знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який відшукує подібні капсули часу.

Фото: Roma Urraco

BMW 525i E34 у фірмовому чорному кольорі Diamantschwarz придбали новим у Дюссельдорфі в 1992 році й невдовзі його пригнали до України. Утім, автомобіль більше стояв у київському гаражі, аніж їздив.

Важливо

У Києві помітили дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х із легендарним двигуном (фото)

Оскільки столичний гараж виявився занадто вологим, то на днищі та колісних дисках BMW 5 Series E34 помітна іржа, а в салоні постраждало оздоблення сидінь. Стан автомобіля не можна назвати ідеальним, проте "п'ятірка" BMW комплектна, збережено і оригінальну документацію.

Відео дня

BMW 525i оснащений 192-сильною шісткою Фото: Roma Urraco Салон авто постраждав від вологи Фото: Roma Urraco Пробіг BMW становить 23 444 км Фото: Roma Urraco Збережено документацію на авто Фото: Roma Urraco

Седан BMW 525i оснащений 2,5-літровою рядною шісткою M50B25 потужністю 192 к. с. та 5-ступінчастою автоматичною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 225 км/год. Комплектація даного авто включає двозонний клімат-контроль, магнітолу та електросклопідіймачі.

До речі, нещодавно в Україні знайшли рідкісний BMW 70-х із цікавою історією.

Також Фокус розповідав, що в Києві продають "Жигулі" 1972 року за $45 тисяч.