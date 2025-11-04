В Україні продають старі "Жигулі" 1972 року за 1,9 мільйона (фото)

У Києві виставили на продаж незвичний ВАЗ-2101 1972 року. Старі "Жигулі" з цікавою історією оцінили в 45 120 доларів або 1,9 мільйона гривень.

Висока ціна ВАЗ-2101 на рівні нового Skoda Kodiaq обумовлена тим, що це капсула часу в ідеальному стані. Деталі автомобіля розкрили в оголошенні на сайті Auto.ria.

"Жигулі" були в автопарку кіностудії імені Довженка Фото: auto.ria.com

Цей седан ВАЗ-2101 "Жигулі" ранньої серії був частиною автопарку київської кіностудії імені О. Довженка. Саме цим обумовлено невеликий (57 тис. км) пробіг автомобіля та його чудовий стан. "Жигулі" дуже мало експлуатувалися, адже їх зазвичай використовували лише для зйомок кіно та відеокліпів.

ВАЗ-2101 чудово зберігся Фото: auto.ria.com

53-річний ВАЗ-2101 виглядає як новий. Лакофарбове покриття ідеальне, усі хромовані деталі заводські, а на днищі немає іржі. Салон "Жигулів" також добре зберігся – там немає тріщин, плям чи інших дефектів.

1,2-літровий 64-сильний двигун, а також 4-ступінчаста механічна коробка передач, підвіска та гальма ВАЗ-2101 – рідні та в робочому стані. Освітлювальні прилади та склоочисники також справно працюють.

1,2-літровий двигун працює справно Фото: auto.ria.com

У комплекті з ВАЗ-2101 1972 року збереглися рідні ключі, запасне колесо, домкрат та набір інструментів.

