Рідкісні експонати автомузею в Дніпрі постраждали від російського обстрілу (фото, відео)
Колекція технічного музею "Машини часу" в Дніпрі постраждала внаслідок російського обстрілу. Рідкісні автомобілі зазнали серйозних ушкоджень.
Майданчик із технікою із колекції ретроавто в Дніпрі потрапив під нічний обстріл сьогодні, 31 жовтня. Фото та відео наслідків атаки опублікувано у Facebook на сторінках музею та його засновника Михайла Пруднікова.
Експонати музею перебували на зберіганні у сховищі на житловому масиві Тополя. Серед пошкоджених автомобілів — багато раритетних екземплярів.
Засновник музею "Машини часу" Михайло Прудніков у відео зазначив, що рідкісні ретроавто дуже серйозно постраждали. Чимало з них були відреставровані.Важливо
Зокрема, пошкодження отримала американський сідельний тягач Freightliner, який прибув із Харкова та був відновлений. Він мав стати одним із експонатів виставки транспортних засобів із фільму "Термінатор", адже в кіно можна побачити саме таку вантажівку.
Постраждав і пересувний музей на базі автобуса "Кубань". Також на фото і відео можна ідентифікувати "Москвич-2140", автобуси КаВЗ-651, вантажні ГАЗ та ЗІЛ.
Завтра, 1 листопада, у сховищі планують розбирати завали та просять небайдужих громадян долучитися та допомогти команді музею.
Це вже не перший автомузей в Україні, який страждає від обстрілів РФ. У січні нинішнього року від попадання російського дрона згорів музей ретроавто в Межигір'ї під Києвом.
Також Фокус повідомляв, що нещодавно з Дніпра до Львова переїхала експозиція старовинних автомобілів, яка включає рідкісні Ferrari, Jaguar і Porsche.