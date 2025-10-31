Рідкісні експонати автомузею в Дніпрі постраждали від російського обстрілу (фото, відео)

Колекція технічного музею "Машини часу" в Дніпрі постраждала внаслідок російського обстрілу. Рідкісні автомобілі зазнали серйозних ушкоджень.

Майданчик із технікою із колекції ретроавто в Дніпрі потрапив під нічний обстріл сьогодні, 31 жовтня. Фото та відео наслідків атаки опублікувано у Facebook на сторінках музею та його засновника Михайла Пруднікова.

Експонати музею перебували на зберіганні у сховищі на житловому масиві Тополя. Серед пошкоджених автомобілів — багато раритетних екземплярів.

Засновник музею "Машини часу" Михайло Прудніков у відео зазначив, що рідкісні ретроавто дуже серйозно постраждали. Чимало з них були відреставровані.

Зокрема, пошкодження отримала американський сідельний тягач Freightliner, який прибув із Харкова та був відновлений. Він мав стати одним із експонатів виставки транспортних засобів із фільму "Термінатор", адже в кіно можна побачити саме таку вантажівку.

Фото: Михайло Прудніков

Постраждав і пересувний музей на базі автобуса "Кубань". Також на фото і відео можна ідентифікувати "Москвич-2140", автобуси КаВЗ-651, вантажні ГАЗ та ЗІЛ.

Завтра, 1 листопада, у сховищі планують розбирати завали та просять небайдужих громадян долучитися та допомогти команді музею.

Це вже не перший автомузей в Україні, який страждає від обстрілів РФ. У січні нинішнього року від попадання російського дрона згорів музей ретроавто в Межигір'ї під Києвом.

Також Фокус повідомляв, що нещодавно з Дніпра до Львова переїхала експозиція старовинних автомобілів, яка включає рідкісні Ferrari, Jaguar і Porsche.