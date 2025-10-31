Редкие экспонаты автомузея в Днепре пострадали от российского обстрела (фото, видео)
Коллекция технического музея "Машины времени" в Днепре пострадала в результате российского обстрела. Редкие автомобили получили серьезные повреждения.
Площадка с техникой из коллекции ретроавто в Днепре попала под ночной обстрел сегодня, 31 октября. Фото и видео последствий атаки опубликованы в Facebook на страницах музея и его основателя Михаила Прудникова.
Экспонаты музея находились на хранении в хранилище на жилом массиве Тополь. Среди поврежденных автомобилей — много раритетных экземпляров.
Основатель музея "Машины времени" Михаил Прудников в видео отметил, что редкие ретроавто очень серьезно пострадали. Многие из них были отреставрированы.Важно
В частности, повреждения получил американский седельный тягач Freightliner, который прибыл из Харькова и был восстановлен. Он должен был стать одним из экспонатов выставки транспортных средств из фильма "Терминатор", ведь в кино можно увидеть именно такой грузовик.
Пострадал и передвижной музей на базе автобуса "Кубань". Также на фото и видео можно идентифицировать "Москвич-2140", автобусы КаВЗ-651, грузовые ГАЗ и ЗИЛ.
Завтра, 1 ноября, в хранилище планируют разбирать завалы и просят неравнодушных граждан присоединиться и помочь команде музея.
Это уже не первый автомузей в Украине, который страдает от обстрелов РФ. В январе нынешнего года от попадания российского дрона сгорел музей ретроавто в Межигорье под Киевом.
Также Фокус сообщал, что недавно из Днепра во Львов переехала экспозиция старинных автомобилей, которая включает редкие Ferrari, Jaguar и Porsche.