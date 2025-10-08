Ferrari, Porsche и Corvette: во Львове открылся музей с эксклюзивными ретро-авто (фото)

Во Львове открылся музей ретро-автомобилей VIK CARS. В его экспозиции насчитывается три десятка эксклюзивных авто, причем стоимость некоторых из них измеряется сотнями тысяч долларов.

Автомузей VIK CARS во Львове уже открыл двери. Фото его коллекции опубликовал в Facebook автоколлекционер Роман Фернеза.

VIK CARS — музей ретро-автомобилей из частной коллекции соучредителя "АТБ" Виктора Карачуна. Ранее экспозиция была в Днепре и называлась Old Cars Gallery, однако из-за войны ее пришлось перевезти во Львов на улицу Стрыйскую, 32.

Ferrari 246 Dino GTS Фото: Роман Фернеза

Музей ретро-автомобилей VIK CARS имеет одну из лучших коллекций в Украине. Именно там можно увидеть, например, Ferrari 246 Dino GTS 1974 года стоимостью примерно полмиллиона долларов или Jaguar E-Type, который Энцо Феррари назвал самым красивым авто в мире.

Также в экспозиции есть роскошные Packard Single Eight 1925 года и Bentley 4 Litre 1939 года, редкий британский Lagonda LG6 и сразу несколько кабриолетов Mercedes-Benz 30-х.

Jaguar XK150 и E-Type Фото: Роман Фернеза

Среди послевоенных спорткаров — Jaguar XK150, Austin-Healey 3000 Triumph TR3. Чрезвычайно редким является купе BMW 503 — этих авто изготовили всего 412.

Американский автопром 50-х представляют инновационные купе-кабриолет Ford Galaxie Skyliner со складной металлической крышей и Cadillac Eldorado Brougham с кондиционером, электроприводом сидений, круиз-контролем и гидропневматической подвеской.

Кабриолеты Mercedes-Benz Фото: Роман Фернеза Packard Single Eight Фото: Роман Фернеза Lagonda LG6 Фото: Роман Фернеза Форд Галакси Скайлайнер Фото: Роман Фернеза Cadillac Eldorado Brougham Фото: Роман Фернеза Austin-Healey 3000 и Triumph TR3 Фото: Роман Фернеза Порше 911 Фото: Роман Фернеза

Кроме того, в музей ретро-автомобилей VIK CARS во Львове привезли знаменитый культовый Chevrolet Corvette Stingray, несколько ранних Porsche 911 и Mercedes SL Pagoda, известный по фильму "Достучаться до небес".

