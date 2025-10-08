Раритеты на миллион евро: на аукцион выставили суперкары 50-х, созданные украинцем (фото)

В Брюсселе на аукционе продадут раритетные Pegaso Z-102 50-х годов. Спорткары были самыми быстрыми серийными автомобилями своего времени, а их дизайн разработал украинец.

За два Pegaso Z-102 планируют получить примерно 1-1,3 миллиона евро. Об автомобилях рассказали на сайте аукциона Aguttes.

Кабриолет Pegaso Z-102 1953 года Фото: Aguttes

Испанская компания Pegaso известна, прежде всего, своими грузовиками и автобусами, однако в свое время выпускала спортивные модели Pegaso Z-102 считался самым быстрым авто начала 50-х, ведь топовая версия модели развивала 243 км/ч. Это был настоящий суперкар, ведь даже Ferrari в то время не были настолько быстрыми.

Автомобили хорошо сохранились Фото: Aguttes

Всего выпустили всего 84 Pegaso Z-102, причем большинство из них имели эксклюзивные заказные кузова. Для 18 авто их дизайн разработал дизайнер украинского происхождения Яков или Жак Савчик.

Яков Савчик родом из Украины, однако в юном возрасте его семья эмигрировала во Францию. В 1905 году он основал в пригороде Парижа кузовное ателье.

Кабриолет Pegaso Z-102 Saoutchik демонстрировали на Парижском автосалоне Фото: Aguttes

Работы Якова Савчика отличались авангардным дизайном. Он создавал кузова для Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Delahaye и Hispano-Suiza. Подробнее о дизайнере можно узнать из статьи Фокуса.

Купе Pegaso Z-102 Saoutchik 1954 года Фото: Aguttes

За кабриолет Pegaso Z-102 1953 года с 2,8-литровым 175-сильным V8 планируют получить до 600 000 евро. В свое время он демонстрировался на Парижском автосалоне. Спорткар хранился в частных коллекциях и с 90-х годов неоднократно участвовал в многочисленных шоу ретроавто.

Купе Pegaso Z-102 оснащено более мощным 3,2-литровым V8 Фото: Aguttes

Купе Pegaso Z-102 Saoutchik 1954 года дороже — его оценили в 700 000 евро. Этот спорткар оснащен более мощным 3,2-литровым мотором на 225 л. с. С 2002 года он экспонировался в автомузее города Саламанка.

Кстати, недавно эксклюзивный Bentley от Якова Савчика ушел с молотка по цене более 2 миллионов долларов.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили редкий автобус 1937 года, созданный другим украинским дизайнером — графом Сахновским из рода Терещенко.