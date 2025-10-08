Раритети на мільйон євро: на аукціон виставили суперкари 50-х, створені українцем (фото)

У Брюсселі на аукціоні продадуть раритетні Pegaso Z-102 50-х років. Спорткари були найшвидшими серійними автомобілями свого часу, а їх дизайн розробив українець.

Related video

За два Pegaso Z-102 планують отримати приблизно 1-1,3 мільйона євро. Про автомобілі розповіли на сайті аукціону Aguttes.

Кабріолет Pegaso Z-102 1953 року Фото: Aguttes

Іспанська компанія Pegaso відома, передусім, своїми вантажівками та автобусами, проте свого часу випускала спортивні моделі Pegaso Z-102 вважався найшвидшим авто початку 50-х, адже топова версія моделі розвивала 243 км/год. Це був справжній суперкар, адже навіть Ferrari на той час не були настільки швидкими.

Автомобілі добре збереглися Фото: Aguttes

Усього випустили лише 84 Pegaso Z-102, причому більшість із них мали ексклюзивні замовні кузови. Для 18 авто їх дизайн розробив дизайнер українського походження Яків або Жак Савчик.

Важливо

У стилі 30-х: українець своїми руками створив вражаючий вінтажний спорткар (фото)

Яків Савчик родом із України, проте в юному віці його родина емігрувала до Франції. У 1905 році він заснував у передмісті Парижа кузовне ательє.

Кабріолет Pegaso Z-102 Saoutchik демонстрували на Паризькому автосалоні Фото: Aguttes

Роботи Якова Савчика вирізнялися авангардним дизайном. Він створював кузови для Bentley, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Delahaye та Hispano-Suiza. Детальніше про дизайнера можна дізнатися зі статті Фокусу.

Купе Pegaso Z-102 Saoutchik 1954 року Фото: Aguttes

За кабріолет Pegaso Z-102 1953 року з 2,8-літровим 175-сильним V8 планують отримати до 600 000 євро. Свого часу його демонстрували на Паризькому автосалоні. Спорткар зберігався у приватних колекціях і з 90-х років неодноразово брав участь у численних шоу ретроавто.

Купе Pegaso Z-102 оснащене потужнішим 3,2-літровим V8 Фото: Aguttes

Купе Pegaso Z-102 Saoutchik 1954 року дорожче – його оцінили в 700 000 євро. Цей спорткар оснащений потужнішим 3,2-літровим мотором на 225 к. с. Із 2002 року його експонували в автомузеї міста Саламанка.

До речі, нещодавно ексклюзивний Bentley від Якова Савчика пішов із молотка за ціною понад 2 мільйони доларів.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили рідкісний автобус 1937 року, створений іншим українським дизайнером — графом Сахновським із роду Терещенків.