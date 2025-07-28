У стилі 30-х: українець своїми руками створив вражаючий вінтажний спорткар (фото)
Інженер Всеволод Лущик із Києва збудував спортивний родстер у ретростилі. Автомобіль вражає дизайном, якістю виконання та увагою до деталей.
Над спорткаром Всеволод Лущик працював із кінця 90-х років, ретельно продумуючи кожен його вузол та компонент. Він показав Фокусу своє авто та розповів історію його створення.
Ескізи майбутнього родстера створив у 1995 році товариш Всеволода Лущика, який захоплювався дизайном. Спочатку авто було більш агресивним, проте згодом інженер вирішив зробити його елегантнішим.
Спортивний автомобіль виглядає як прибулець із минулого: у нього довгий капот, коротка задня частина та відкриті передні колеса з вигнутими крилами. Звісно, що нестандартний спорткар приваблює увагу усіх оточуючих.
У конструкції авто використані агрегати BMW 5 Series E28. Зокрема, від баварського седана родстер отримав двигун, 5-ступінчасту механічну коробку передач, дискові гальма та задню підвіску.
Раму та кузов авто конструктор спроєктував із нуля. Був створений гіпсовий макет, на якому виклеювалися кузовні панелі з пластику.
Конструктор дотримувався безкомпромісного підходу у вирішенні технічних завдань заради естетичного вигляду авто, не боявся складних рішень та приділяв чималу увагу найменшим деталям. Навіть фари та ліхтарі родстера створені своїми силами, а не запозичені в іншої моделі, що є рідкістю при створенні саморобних автомобілів.
Підвіску передніх коліс довелося проектувати спеціально під звужений "ніс" авто, тому вона має доволі нестандартну конструкцію із торсіонами від Renault 19, які сховані в трубі рами. Всеволод Лущик зізнався, що саме передню підвіску та двері було найскладніше розробити та виготовити. До речі, дверні ручки запозичені в Mini, проте замки мають електропривід.
Доволі складним виявився і процес створення гнутого лобового скла – воно також розроблене спеціально під це авто і не запозичене в іншої моделі.Важливо
Салон обшитий шкірою, причому передня панель – власної розробки. Сидіння запозичені в BMW 3 Series E30. Конструктор подбав і про безпеку, тому за кріслами є захисні сталеві дуги.
Саморобне спортивне авто важить лише 800 кг, тому 2,8-літрової рядної шістки BMW потужністю 170 к. с. йому цілком вистачає. Легкий родстер жваво розганяється і швидший за значну частину сучасних авто.
Між іншим, нещодавно режисер Френсіс Форд Коппола виставив на продаж рідкісний Tucker 1948 року, який називали кращим авто у світі.
Також Фокус розповідав, що в Україні бачили преміальне американське авто 70-х із великим 7,5-літровим V8.