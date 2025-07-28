У стилі 30-х: українець своїми руками створив вражаючий вінтажний спорткар (фото)

Інженер Всеволод Лущик із Києва збудував спортивний родстер у ретростилі. Автомобіль вражає дизайном, якістю виконання та увагою до деталей.

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Над спорткаром Всеволод Лущик працював із кінця 90-х років, ретельно продумуючи кожен його вузол та компонент. Він показав Фокусу своє авто та розповів історію його створення.

Дизайн витриманий у дусі 30-х років Фото: Тарас Брязгунов

Ескізи майбутнього родстера створив у 1995 році товариш Всеволода Лущика, який захоплювався дизайном. Спочатку авто було більш агресивним, проте згодом інженер вирішив зробити його елегантнішим.

У конструкції авто використані агрегати BMW 5 Series E28 Фото: Тарас Брязгунов

Спортивний автомобіль виглядає як прибулець із минулого: у нього довгий капот, коротка задня частина та відкриті передні колеса з вигнутими крилами. Звісно, що нестандартний спорткар приваблює увагу усіх оточуючих.

Всеволод Лущик працював над авто із 90-х років Фото: Тарас Брязгунов

У конструкції авто використані агрегати BMW 5 Series E28. Зокрема, від баварського седана родстер отримав двигун, 5-ступінчасту механічну коробку передач, дискові гальма та задню підвіску.

Раму та кузов авто конструктор спроєктував із нуля. Був створений гіпсовий макет, на якому виклеювалися кузовні панелі з пластику.

Конструктор дотримувався безкомпромісного підходу у вирішенні технічних завдань заради естетичного вигляду авто, не боявся складних рішень та приділяв чималу увагу найменшим деталям. Навіть фари та ліхтарі родстера створені своїми силами, а не запозичені в іншої моделі, що є рідкістю при створенні саморобних автомобілів.

Під капотом встановлено 2,8-літрову 170-сильну шістку BMW Фото: Тарас Брязгунов

Підвіску передніх коліс довелося проектувати спеціально під звужений "ніс" авто, тому вона має доволі нестандартну конструкцію із торсіонами від Renault 19, які сховані в трубі рами. Всеволод Лущик зізнався, що саме передню підвіску та двері було найскладніше розробити та виготовити. До речі, дверні ручки запозичені в Mini, проте замки мають електропривід.

Кузов авто виготовлений із пластику

Доволі складним виявився і процес створення гнутого лобового скла – воно також розроблене спеціально під це авто і не запозичене в іншої моделі.

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Салон обшитий шкірою, причому передня панель – власної розробки. Сидіння запозичені в BMW 3 Series E30. Конструктор подбав і про безпеку, тому за кріслами є захисні сталеві дуги.

Салон оздоблений шкірою Фото: Тарас Брязгунов

Саморобне спортивне авто важить лише 800 кг, тому 2,8-літрової рядної шістки BMW потужністю 170 к. с. йому цілком вистачає. Легкий родстер жваво розганяється і швидший за значну частину сучасних авто.

Між іншим, нещодавно режисер Френсіс Форд Коппола виставив на продаж рідкісний Tucker 1948 року, який називали кращим авто у світі.

Також Фокус розповідав, що в Україні бачили преміальне американське авто 70-х із великим 7,5-літровим V8.