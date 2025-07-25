Кіногерой за $2 мільйони: зірка Голлівуду продає "найкраще авто у світі" (фото)

У США на аукціоні продаватимуть дуже рідкісний і нестандартний Tucker 48 1948 року. Автомобіль належить зірковому голлівудському режисеру Френсісу Форду Копполі і навіть знімався в його фільмі.

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Tucker 48 – справжній ексклюзив, адже всього виготовили лише 50 цих седанів, які випередили час. За рідкісне авто зірки Голлівуду планують отримати до 2 мільйонів доларів. Про раритет розповіли на сайті аукціонного дому Gooding Christie's.

Конструктор Престон Такер прагнув створити найкраще авто у світі. За мірками кінця 1940-х Tucker 48 був дійсно інноваційним. У нього був обтічний кузов, а центральну фару зробили адаптивною – вона поверталася разом із колесами.

Tucker 48 був найінноваційнішим авто свого часу Фото: Gooding & Company

У салоні встановили травмобезпечні передню панель та лобове скло. Крім того, Tucker 48 став один із перших авто у світі з протиугінною системою – спеціальним замком на стоянкове гальма.

Опозитну 5,5-літрову шістку потужністю 166 к. с. запозичили у вертольота. У парі з нею працювала напівавтоматична преселективна КПП. Розгін до 100 км/год займає 10 с, а максимальна швидкість складає 193 км/год.

Tucker 48 став першим авто у світі з травмобезпечною передньою панеллю та протиугінною системою Фото: Gooding & Company

Tucker 48 отримав незалежну підвіску всіх коліс. Для авто розробляли систему впорскування пального та дискові гальма. Модель рекламували як "краще авто у світі" та "машину завтрашнього дня".

Планували випускати по 60 000 Tucker 48 на рік, проте через фінансові проблеми та конфлікти з конкурентами налагодити масове виробництво так і не вдалося. Компанія випустила пробну партію машин і збанкрутувала.

Виготовили лише 50 Tucker 1948 Фото: Gooding & Company

Конкретно цей Tucker 1948 року – 14-й у серії. У 1971 році журналіст Том МакКехілл розігнав його до 170 км/год.

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Режисер фільмів "Хрещений батько" та "Апокаліпсис сьогодні" Френсіс Форд Коппола вирішив купити Tucker у 1979 році. Він був вражений автомобілем і почав вивчати його історію, а в 1988 році зняв фільм "Такер: Людина і мрія" із Джеффом Бріджесом у головній ролі. Коппола навіть надав свою машину для зйомок.

Двигун Tucker 48 запозичили у вертольота Фото: Gooding & Company

Останні роки Tucker 48 демонстрували на виноробні Френсіса Форда Копполи в долині Напа. Час від часу режисер виїжджав на ньому на дороги.

До речі, нещодавно на аукціоні продали ще одне зіркове ретроавто — раритетний спорткар Чарлі Шина.

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