Киногерой за $2 миллиона: звезда Голливуда продает "лучшее авто в мире" (фото)

В США на аукционе будут продавать очень редкий и нестандартный Tucker 48 1948 года. Автомобиль принадлежит звездному голливудскому режиссеру Фрэнсису Форду Копполе и даже снимался в его фильме.

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Tucker 48 — настоящий эксклюзив, ведь всего изготовили всего 50 этих седанов, которые опередили время. За редкое авто звезды Голливуда планируют получить до 2 миллионов долларов. О раритете рассказали на сайте аукционного дома Gooding Christie's.

Конструктор Престон Такер стремился создать лучшее авто в мире. По меркам конца 1940-х Tucker 48 был действительно инновационным. У него был обтекаемый кузов, а центральную фару сделали адаптивной — она поворачивалась вместе с колесами.

Tucker 48 был самым инновационным авто своего времени Фото: Gooding & Company

В салоне установили травмобезопасные переднюю панель и лобовое стекло. Кроме того, Tucker 48 стал один из первых авто в мире с противоугонной системой — специальным замком на стояночный тормоз.

Оппозитную 5,5-литровую шестерку мощностью 166 л. с. позаимствовали у вертолета. В паре с ней работала полуавтоматическая преселективная КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 10 с, а максимальная скорость составляет 193 км/ч.

Tucker 48 стал первым авто в мире с травмобезопасной передней панелью и противоугонной системой Фото: Gooding & Company

Tucker 48 получил независимую подвеску всех колес. Для авто разрабатывали систему впрыска топлива и дисковые тормоза. Модель рекламировали как "лучшее авто в мире" и "машину завтрашнего дня".

Планировали выпускать по 60 000 Tucker 48 в год, однако из-за финансовых проблем и конфликтов с конкурентами наладить массовое производство так и не удалось. Компания выпустила пробную партию машин и обанкротилась.

Изготовили только 50 Tucker 1948 года. Фото: Gooding & Company

Конкретно этот Tucker 1948 года — 14-й в серии. В 1971 году журналист Том МакКехилл разогнал его до 170 км/ч.

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Режиссер фильмов "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсис Форд Коппола решил купить Tucker в 1979 году. Он был поражен автомобилем и начал изучать его историю, а в 1988 году снял фильм "Такер: Человек и мечта" с Джеффом Бриджесом в главной роли. Коппола даже предоставил свою машину для съемок.

Двигатель Tucker 48 позаимствовали у вертолета Фото: Gooding & Company

Последние годы Tucker 48 демонстрировали на винодельне Фрэнсиса Форда Копполы в долине Напа. Время от времени режиссер выезжал на нем на дороги.

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