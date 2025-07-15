Создан украинцем: на аукцион за $250 000 выставили раритетный 97-летний спорткар (фото)

В США на аукционе будут продавать спортивный Auburn 8-115 1928 года. За раритетный кабриолет планируют получить до 250 000 долларов.

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Элегантная модель разработана дизайнером Алексеем Сахновским из Киева. Подробности авто и его историю раскрыли на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто имеет зауженную заднюю часть Фото: RM Sotheby's

Граф Алексей Сахновский происходил из знатной украинской семьи. Его отец был потомком Павла Полуботка и Николая Гоголя, а мать — внучкой сахарозаводчика Терещенко.

После революции 1917 года Алексей Сахновский эмигрировал сначала в Бельгию, а затем — в США. Он стал автодизайнером и в конце 1920-х сотрудничал с концерном Auburn Automobile Company — разрабатывал внешность автомобилей Auburn и Cord.

В 2009 году Auburn 8-115 прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Auburn 8-115 Speedster для своего времени имел авангардный дизайн с покатым лобовым стеклом и суженной (как у лодки) "кормой". Цифровой индекс модели указывает на то, что она оснащена рядной восьмеркой мощностью 115 л. с. На пляже Дайтона Бич во Флориде такой кабриолет разогнался до 168 км/ч.

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Конкретно этот Auburn Speedster изготовили по заказу знаменитого британского гонщика сэра Малкольма Кэмпбелла, который прославился рядом мировых рекордов скорости на автомобилях и катерах.

рядная 115-сильная восьмерка позволяет развивать 168 км/ч Фото: RM Sotheby's

Спорткар неоднократно выигрывал награды на шоу ретроавто и становился героем публикаций в прессе. В 2009 году он прошел реставрацию.

Между прочим, на аукцион выставили и шикарное американское авто, с которого скопировали "Чайку" ГАЗ-13.

Также Фокус писал, что поддельный итальянский спорткар продают за миллион долларов.