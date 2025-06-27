С него скопировали "Чайку": на аукцион выставили раритетное американское авто 50-х (фото)

В США на аукцион выставили Packard Carribean 1956 года. Премиальное американское авто имеет знакомый дизайн, ведь именно с него скопировали ГАЗ-13 "Чайка".

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За кабриолет Packard Carribean планируют получить от 75 000 до 95 000 долларов, ведь это редкая модель. О ней рассказали на сайте аукциона RM Sotheby's.

Изготовлено всего 276 кабриолетов Packard Carribean Фото: RM Sotheby's

Packard Carribean был флагманом в линейке американской марки в 50-х годах. Дорогая модель не была массовой, а особенно редким является именно кабриолет, ведь изготовили всего 276 авто с откидной крышей. Конкретно этот Packard Carribean является 14-м в серии.

Автомобиль прошел реставрацию Фото: RM Sotheby's

Дизайн Packard Carribean выдержан в типичном для США аэросиле 50-х. Именно его и скопировали при создании "Чайки" ГАЗ-13 и ЗИЛ-111. У автомобилей похожие фары, решетка радиатора и кили на задних крыльях.

Вместо рычага КПП установлены кнопки Фото: RM Sotheby's

Общие черты двух авто есть и в салоне, ведь в Packard позаимствовали для "Чайки" двухспицевый руль и кнопочный селектор автоматической КПП.

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Впрочем, американская модель значительно мощнее. Кабриолет Packard Carribean оснащен 6,1-литровым 310-сильным V8.

Packard Carribean оснащен 6,1-литровым V8 на 310 сил Фото: RM Sotheby's

Комплектация авто включает кондиционер, усилитель руля, радио, электроприводы стеклоподъемников, кресел, и мягкой крыши. Кабриолет Packard Carribean 1956 года прошел реставрацию и имеет прекрасный вид.

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