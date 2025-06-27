Із нього скопіювали "Чайку": на аукціон виставили раритетне американське авто 50-х (фото)

У США на аукціон виставили Packard Carribean 1956 року. Преміальне американське авто має знайомий дизайн, адже саме з нього скопіювали ГАЗ-13 «Чайка».

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За кабріолет Packard Carribean планують отримати від 75 000 до 95 000 доларів, адже це рідкісна модель. Про неї розповіли на сайті аукціону RM Sotheby’s.

Виготовлено лише 276 кабріолетів Packard Carribean Фото: RM Sotheby's

Packard Carribean був флагманом у лінійці американської марки в 50-х роках. Дорога модель не була масовою, а особливо рідкісним є саме кабріолет, адже виготовили лише 276 авто з відкидним дахом. Конкретно цей Packard Carribean є 14-им у серії.

Автомобіль пройшов реставрацію Фото: RM Sotheby's

Дизайн Packard Carribean витриманий у типовому для США аеросилі 50-х. Саме його і скопіювали при створенні "Чайки" ГАЗ-13 та ЗІЛ-111. В автомобілів схожі фари, решітка радіатора та кілі на задніх крилах.

Замість важеля КПП встановлено кнопки Фото: RM Sotheby's

Спільні риси двох авто є і в салоні, адже в Packard запозичили для "Чайки" двоспицеве кермо та кнопковий селектор автоматичної КПП.

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Утім, американська модель значно потужніша. Кабріолет Packard Carribean оснащений 6,1-літровим 310-сильним V8.

Packard Carribean оснащений 6,1-літровим V8 на 310 сил Фото: RM Sotheby's

Комплектація авто включає кондиціонер, підсилювач керма, радіо, електроприводи склопідіймачів, крісел, та м’якого даху. Кабріолет Packard Carribean 1956 року пройшов реставрацію та має чудовий вигляд.

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