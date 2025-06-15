В ЄС продають старий ВАЗ-2105 80-х за ціною нового Toyota Prado (фото)

У Словаччині виставили на продаж незвичний ВАЗ-2105 1984 року в новому стані. Седан оцінили в 50 000 євро.

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Висока ціна ВАЗ-2105 на рівні нового Toyota Land Cruiser Prado обумовлена, передусім, тим, що це рідкісна гоночна версія Lada VFTS. Про автомобіль розповіли на сайті Mobile.de.

Седан не має бамперів, зате отримав спойлер і розширювачі арок Фото: Із сайту mobile.de

Усього для ралі групи В виготовили лише 30 спортивних Lada VFTS на базі ВАЗ-2105/2107. Виробництвом гоночних машин займалався Вільнюська фабрика транспортних засобів. Авто отримало допуск до змагань від Міжнародної федерації автоспорту (FIA).

Під капотом ховається гоночний 2,0-літровий мотор на 228 сил Фото: Із сайту mobile.de

Седан Lada VFTS оснастили гоночним 2,0-літровим двигуном потужністю 228 к. с. Також встановили самоблокувальний диференціал, гідравлічний "ручник", повністю нові підвіска та гальма.

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Від стандартного ВАЗ-2105 спорткар Lada VFTS відрізняється відсутністю бамперів, повітрозабірником на капоті, розширювачами арок та заднім спойлером. У салоні прибрали оздоблення, зате з’явилися каркас безпеки, спортивні кермо та сидіння.

У салоні встановили спортивні кермо та сидіння Фото: Із сайту mobile.de Авто отримало каркас безпеки Фото: Із сайту mobile.de

Конкретно цей седан Lada VFTS 1984 року створили для угорського гонщика Роберта Бутора, проте він не брав участь на ньому в змаганнях, тому авто збереглося в новому стані. Капсула часу ВАЗ має пробіг усього 100 км.

Між іншим, нещодавно в США виставили на продаж рідкісний кабріолет Lada німецького виробництва.

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