На аукціон виставили унікальний і маловідомий пікап BMW 60-х (фото)

У Франції на аукціоні продаватимуть оригінальний пікап BMW 1965 року. Виготовлено лише два таких автомобілі.

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Автомобілю зрізали дах над заднім рядом крісел Фото: CarAndClassic

Хоча авто може здатися саморобним або роботою тюнінг-ательє, насправді це саме заводська розробка. Випустили лише два пікапи BMW 1800 TI, які замовив один із французьких дилерів бренду. Їх використовували в якості службових авто для перевезення запчастин та інших вантажів.

За основу взяли спортивний седан BMW 1800 TI, в розробці якого взяли участь спеціалісти Alpina. Він оснащений 1,8-літровою бензиновою четвіркою потужністю 110 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП.

Пікап не проходив реставрацію, але непогано зберігся Фото: CarAndClassic

Автомобілю зрізали дах над задніми сидіннями та обладнали вантажну платформу. Її закриває спеціальна панель. Примітно, що залишили кришку багажника та задні двері BMW 1800 TI.

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Також встановили додатковий багажник і протитуманні фари. Кузов авто пофарбували в кольори гоночної команди BMW.

Пікапу залишили кришку багажника та задні двері Фото: CarAndClassic

Пікап BMW 1800 TI досить непогано зберігся, хоча реставрацію не проходив. Пробіг незвичного автомобіля складає 62 613 км.

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