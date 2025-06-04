Їх виготовили тільки 370: в Україні з'явився дуже рідкісний спорткар BMW 2000-х (фото)

У Львові сфотографували заряджений кабріолет BMW Z4 Alpina. Спортивне авто є раритетом не лише в Україні.

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Фото BMW опублікували на сторінці lviv._top._cars в Instagram.

Ззаду встановили спойлер Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Німецьке тюнінг-ательє Alpina із 70-х років славиться зарядженими BMW. Свою версію спорткара BMW Z4 першого покоління воно виробляло з 2003 по 2005 рік і всього зібрало лише 370 цих автомобілів. Модель назвали Alpina Roadster S.

За основу взяли кабріолет BMW Z4 3,0i. Об’єм його рядної шістки збільшили до 3,3 л, що підняло потужність із 218 до 300 к. с., а крутний момент – із 270 до 362 Н∙м. До появи BMW Z4 M Roadster це була найпотужніша версія моделі.

Спорткар оснащений 300-сильною шісткою Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість становить 265 км/год. Крім того, BMW тюнінг Z4 включав доопрацювання ходової.

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Відрізнити Alpina Roadster S від BMW Z4 можна за зміненими бамперами, заднім спойлером та фірмовими колісними дисками діаметром 19 дюймів.

У салоні встановили спортивне кермо Фото: Alpina

Салон BMW Z4 Alpina оздоблений дорогою шкірою Lavalina. Усередині встановили спортивні сидіння та кермо.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили ще більш рідкісний BMW Alpina B8 — універсал з двигуном V8, випущений накладом у 27 одиниць.

Також Фокус писав, що в Києві помітили новітній британський спорткар із двигуном Mercedes.